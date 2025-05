Hírek és információk – minden fontos egy helyen

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink szerdán:

Napi infó

Időjárás

Délnyugat felől erős felhősödés valószínű, de inkább csak délen alakul ki eső. Az ország északi felén délután fokozatosan csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap. 15-17 fok körüli értékeket mérhetünk. Az északkeleti szél megélénkül.

Közlekedés

Szeged: Már most is meglehetősen erős a forgalom a városban, a bevezető utak telítettek, főként a Bajai, Dorozsmai és a Szabadkai út járható lassan, de hasonlóképpen alakul a Szőregi úton is a forgalom. A hidak környékén szintén lassabb haladásra lehet számítani. A Dózsa utca vízvezeték-rekonstrukciós munkái miatt a Kazinczy és az Arany János utca közötti szakaszon csak a tömegközlekedés engedélyezett, 30 km/h forgalmi lassítással. A Dózsa utca – Arany János utca csomópont lezárásra került. A gépjármű forgalom számára a terelőútvonal a Stefánia és a Kazinczy utca. A közlekedést a munkálatok alatt kihelyezett táblák, lámpák segítik.

Az M5-ös autópályán

- új terelést építenek ki a Röszke felé vezető oldalon, Örkény térségében, a 49-es és az 56-os km között 9.00 órától 16.00 óráig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak. Esetenként csak a leálló sáv lesz járható, ezért napközben torlódás várható.

- A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- A szalagkorlátot javítják Kecskemét térségében. A 85-ös és 90-es km között mindkét oldalon a belső sávot elkerítették a forgalom elől.