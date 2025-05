Hatalmas elismerés, rangos díjat kapott korábbi fotóriporterünk

A 43. Magyar Sajtófotó Pályázat képeiből rendezett kiállítás megnyitóján adták át kedden az Arany Kamera-díjat a fővárosi Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. Az Arany Kamera-díjat a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya 2022-ben hozta létre, az Aranytoll Életmű-díj mintájára. Az elismerést Schmidt Andrea, ahogy kollégái és barátai szólítják, Smici, lapunk korábbi fotóriportere, rovatvezetője több évtizedes kiemelkedő munkájáért és a magyar sajtófotográfiáért végzett tevékenysége elismeréseként vehette át.

Schmidt Andrea fotóriporter, lapunk korábbi fotórovat-vezetője Arany Kamera-díjat vehetett át a magyar sajtófotográfiáért végzett kiemelkedő munkájáért. Fotó: Németh György

Schmidt Andrea díja

A kitüntetés célja, hogy méltó módon ismerje el azokat a fotóriportereket, akik munkájukkal évtizedeken át hozzájárultak a hazai sajtó vizuális kultúrájának alakításához. A díj egy aranyozott ezüstből készült, fényképezőgépet formázó jelvény, amelyet a Magyar Sajtófotó Kiállítás ünnepélyes megnyitóján adnak át. A díj egy aranyozott ezüstből készült, fényképezőgépet formázó jelvény.

A díjazott meglepődött és hálás

A díjazott elmondta: nagyon meglepődött, mert egyáltalán nem számított az elismerésre. Mint fogalmazott, még Bánkuti Andrástól a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztályának elnökétől, a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás főszervezőjétől és kurátorától megkérdezte, hogyan jutott eszükbe ő, „a vidéki fotóriporter”, aki már évek óta nem is pályázik. Hozzátette, hálás mindazoknak, akik jelölték a díjra, és külön köszönetet mondott nekik a bizalomért.

A szakma meghatározó alakja

Schmidt Andrea a szegedi fotóriporteri szakma meghatározó alakja, aki több mint három évtizeden át dolgozott a Délmagyarország napilapnál, ahol fotóriporterként és a fotórovat vezetőjeként tevékenykedett. Pályafutása során számos hazai és nemzetközi kiállításon mutatta be munkáit, és elismerésben részesült a Magyar Sajtófotó Pályázaton is. 2024 elején „Időutazás” címmel nyílt kiállítása a szegedi Somogyi-könyvtárban, ahol portrékat és tájképeket is bemutatott. A megnyitón Kisimre Ferenc író-újságíró méltatta munkásságát, kiemelve fotóművészi tevékenységének sokszínűségét. 2022 novemberében a Szent-Györgyi Albert Agórában vet részt egy beszélgetésen, ahol pályafutásának kezdetéről és emlékezetes munkáiról mesélt.