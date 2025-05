Ők a legbátrabb nők Szegeden, így építenek birodalmat előítéletek ellenére – videóval, galériával

Fotó: Gémes Sándor

– A nők azok, aki általánosságban önmagukat háttérbe szorítják azért, hogy a másiknak legyen jó. Éppen ezért több bátorításra van szükségük – jelentette ki. Ezt egyébként kiválóan alátámasztotta a kerekasztal beszélgetésen felhozott összes példa is: sikeres vállalkozónők meséltek arról, mennyivel nehezebb nőként érvényesülniük. Baranyiné Mariann cége például hűtéstechnológiával foglalkozik: ezen a piacon általában férfiakkal tárgyal, mely miatt szerinte többszörösen kell bizonyítania. Hasonló élményekről számolt be a pénzügyi tanácsadással foglalkozó Csatos Erika: mint mesélte, előfordult, hogy egy rendezvényen az őt kísérő férjének gratuláltak az elért eredményekhez. De a kozmetikumgyártással foglalkozó Pallagi Edinának is volt olyan története, amikor azt gondolták, a társaságban ő a titkárnő, fel sem tételezték, hogy vele kell majd tárgyalni.

Jótékonykodnak a női vállalkozók

A nagytermet szinte teljesen megtöltő, egész napos rendezvény ingyenes volt, de adományokat gyűjtöttek. A bevételből egy hódmezővásárhelyi, hátrányos helyzetű fiatalokat támogató szervezetnek vásárolnak majd kosárlabda-palánkot.