Retro járgányok, illatok és élmények Székkutason – galériával

Székkutason május elsején jól megfért egymás mellett a régi Csepel motorkerékpár az MZ-vel, a legendás Babetta a mai modern motorcsoda mellett.

A jelen és múlt elfér egymás mellett Székkutason. Fotó: Kovács Erika

A Székkutasi Motorosok Baráti Köre a Murgács Kálmán Művelődési Ház előtt állította ki a mai és a régi motorokat, de láthattak az régi járműveket kedvelők több évtizedes Ladákat és Mercedeseket is láthattak a székkutasi főtéren. Mindeközben a művelődési ház mögötti közösségi téren bográcsokban rotyogott az étel, az „ASzakkör” gyertyakészítés szakköri munkáiból nyílt zárókiállítás. Helyi termékekből is lehetett vásárolni, volt minden, ami a majálishoz kell, kürtőskalács, édességek. A nap folyamán ingyenes ugrálóvár is várta a gyerekeket.