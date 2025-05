Fogadjon a Báthory végzőseire: ki fog elaludni az órán

Tablóversenyt hirdetett a Középiskolások Magazinja, ahol régiónként lehet megszavazni a legötletesebb alkotásokat. A Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyei végzősök fotóit tartalmazó alkotások között egyelőre jó eséllyel küzd a győzelemért a SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola informatika tagozatosainak tablója. A Tippmix Pro felületét immitáló alkotás nem csak látványosra, de rendkívül viccesre is sikerült, melyet értelemszerűen leginkább azok értenek, akik ismerik a csapatot, de kívülállók is találnak rajta szórakoztató elemeket.

Ötletes tabló készült.

A 19 fiút négy témakör alapján kategorizálták, mintha ezekben a témákban velük kapcsolatosan fogadásokat lehetne kötni. Ezen belül pedig különböző odds-okat kaptak, így bárki megtudhatja, melyikük a leghajlamosabb arra, hogy elaludjon órán, "lebetegedjen" és emiatt hazamenjen napközben vagy hogy tanulás nélkül is ötös dolgozatot írjon. A negyedik kategória a versenyeredményeket elérésének esélyét latolgatja: itt Öövel Arho Andorra például nem is lehet szavazni. Nem véletlenül: a fiatalemberről, aki idén Báthory-emlékérmes lett, a ballagáson percekig olvasták a méltatást, melyben a különböző országos és nemzetközi eredményeit sorolták.

A tablón helyet kapott néhány csoportkép is, melyek alatt arról lehet szavazni, hogy mit ábrázolnak: X-Faktor vagy Megasztár fellépést, pártalapítást vagy éppen közügyektől való eltiltást. És van szöveges szavazós rész is, ahol arra adják a legnagyobb odds-ot, hogy bárki is megbukik az érettségin, tantárgyak közül pedig a magyar érettségi ötös fizetné a legnagyobb pénzt a tippelőknek.

A fiúosztály osztályfőnöke három különböző tablóképen is szerepel, melyek alatt azt lehet megtippelni, hogy a történelem, a média és az osztályfőnöki órák közül - melyeket mind tanított az osztálynak - mit tartott legnagyobb eséllyel. Mészáros Tibor egyébként láthatóan remek partner volt a vicces tabló elkészítésében, hiszen a klasszikus fotó mellett készült róla vagyány pózban is felvétel.

A szegedi iskola tablója az eddigi szavazatszámok alapján az élmezőnyben szerepel, de szükségük van még a voksokra. A Ságvárimix tablóra a Facebook-on kell mindössze egy like-ot nyomni.