Tragédia a vásárhelyi tanyavilágban: a szétrobbant gázpalack maradványai az udvaron hevernek – galériával

A környéken élők nagyon megdöbbentek. Ismerték az idős férfit, akinek állítólag már nem volt túl jó az egészségi állapota. Úgy hallották, a gázpalacknak is köze lehetett a tragédiához, aminek maradványai ott hevernek a tanya udvarán.

Nem sok minden maradt a tűz után a tanyából. Fotó: Kovács Erika

A romok alatt találták meg az áldozatot

A Csongrád-Csanád vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tanyaépület teljes terjedelmében égett, a tűzhöz a város három hivatásos egységét is riasztotta a műveletirányítás. Több vízsugárral oltották a lángokat az egységek, oltás közben három tűzoltó teljes légzésvédelem mellett behatolt az épületbe. A romok alatt találták meg az áldozatot, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. Az egyik helyiségben egy gázpalack is felhasadt. A tűz okát a katasztrófavédelem szakemberei vizsgálják.

A tanya konyhájában történhetett a tragédia

Másnap, hétfőn jártunk a tűzeset helyszínén. Borzalmas látvány fogadott bennünket. A kicsi, komfort nélküli tanya, amiben sem áram, sem víz, sem vezetékes gáz nincs, egy része teljesen megsemmisült. Közvetlenül a ház ajtaja mellett lehetett a konyha, erre utal a teljesen feketére égett serpenyő, és egyéb konyhai edények. A robbanástól még az alumínium vizeskanna füle is szétnyílt. Úgy tudjuk, itt találták meg a tűzoltók az idős férfi holttestét. A ház ezen része teljesen kiégett, de a szoba mennyezete is leszakadt. A víztároló műanyag hordók a hatalmas hőtől „megroggyantak”. Az udvaron egy teljesen szétroncsolódott gázpalackot láttunk. Hogy ez okozhatta-e a tüzet, vagy a tűz okozta a gázpalack szétrobbanását, ezt majd a vizsgálat deríti ki. Bárhogy is történt, ez már sajnos nem hozza vissza az idős férfit az életbe.