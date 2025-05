Önzetlen adományból épül a jövő Tiszaszigeten

Domonkos Alexandra és Domonkos Martin a minap 330 ezer forintot ajánlott fel szülő- és lakhelyének, Tiszaszigetnek, a mezőgazdasági profilú családi vállalkozásuk nevében. Az összegből 150 ezerrel a Szent Antal téri játszótér fejlesztését támogatják – ezért a célért rendezik meg a hónap végén a 24 órás jótékonysági futást is –, 180 ezer forintból pedig új, kétüléses rugós mérleghintát kap a helyi bölcsőde – tudtuk meg Ferenczi Ferenc polgármestertől. A testvéri adomány jókor érkezett.

Testvéri adomány érkezett Domonkos Martintól és Domonkos Alexandrától. Fotó: Imre Péter

Testvéri adomány

A Domonkos-testvérekkel a Szent Antal téren a játszótérnél találkoztunk, elmondták: az vezérelte őket, ha nekik jó, sikeres a rózsák és különböző gyümölcsfák szaporítóanyagával foglalkozó cégük, akkor legyen jó a gyerekeknek is. Az elmúlt évben például vásárt rendeztek, a befolyt összegből televíziót vettek az óvodának, és amennyiben tehetik, eltökélt szándékuk, hogy a jövőben is folytatják támogatásaikat. – Örülnénk, ha mások is csatlakoznának hozzánk vagy a különböző jótékony célú akciókhoz, amire van is példa. Szeretünk itt élni, Tiszaszigeten megvan minden, ami kell – közölték. Martin még elmesélte: a közelmúltban hozott a homokozóba 10-15 műanyag játékot, és azt tapasztalta, napok múltával gyarapodott a készlet.

Jótékonysági futás

Mint arról már beszámoltunk, május 31-én és június 1-én 24 órás közösségi futóversenyt rendeznek Tiszaszigeten, a Szent Antal téren, amit 2019-ben tartottak meg először. Az eredeti elképzelés szerint a főtéri játszótér köré vontak volna kerítést, de a lakosság inkább az újabb játékelemre szavazott, azt kérte. Ferenczi Ferenc elmondta, bízik benne, hogy a jótékonysági futáson összejön az 1 millió forintba kerülő úgynevezett UFO-forgó ára.