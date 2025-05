Érettségi 2025: ezekből a témákból jöhetnek a kérdések holnap a töriérettségin

Egy megmérettetésen már túl vannak a magyar diákok, de még sok izgalom vár rájuk. Tegnap lezajlottak a magyar érettségik, ma pedig a matematikai feladatok dominálnak – ezekben a percekben is tart a matekérettségi a szegedi iskolákban. Holnap már a történelem rejtelmei várnak megoldásra. Az idei év különleges abból a szempontból, hogy a tavalyi, 2024-es volt az első év, amikor az új érettségi követelményrendszer szerint vizsgáztak a diákok, így tapasztalatokról és visszatekintésről még nem igazán beszélhetünk. Nézzük, mik lehetnek a történelemérettségi feladatai.

Történelemérettségi feladatait egyelőre csak megjósolni tudjuk, de vannak már tippek rájuk vonatkozóan. Fotó: Gémes Sándor

Ezek lehetnek az esélyes témakörök a történelemérettségin

Egyelőre csak tippelni tudunk, ezért megjósoltattuk, hogy mely témakörök jelenhetnek meg a holnapi feladatlapokon. A ChatGPT jóslata szerint a 2025-ös történelemérettségi valószínűleg olyan témákat fog tartalmazni, amelyek átfogják a különböző történelmi korszakokat. A középkor jelentős szerepet kaphat, különösen a feudális rendszerek, a reformáció és a reneszánsz kérdései. Az Aranybulla és III. Béla is esélyesek lehetnek, mivel a középkori magyar történelem ezekhez a kulcsfontosságú eseményekhez kapcsolódik. A HEOL-nak nyilatkozó pedagógus véleménye is megerősíti, hogy a következő érettségi tematikájában olyan témák is előkerülhetnek, amelyek az elmúlt években nem szerepeltek. Aranybulla, II. József, hunok és III. Béla mind olyan kérdések, amelyek már régóta nem voltak jelen az érettségi esszék között, de most nagyobb eséllyel szerepelhetnek. Az Aranybulla és III. Béla a középkori magyar történelem meghatározó elemei, és az II. József reformjainak és abszolutista politikájának visszatérése szintén valószínű. A hunok és Attila témája is egy olyan kérdés lehet, amely már régen nem jelent meg, így most nagyobb eséllyel előkerülhet.

Tegnap csak mosolygó diákokat láthattunk a magyarérettségi végén. Így legyen ez a matek és a történelem és az idegen nyelvek befejezésével is.