A szegedi diákok szerint a történelem lehet az érettségi fekete levese

Elérkezett az érettségi harmadik napja. Szerdán a mindenki számára kötelező tantárgyak közül az utolsó, a történelem van soron. Most is kíváncsiak voltunk arra, mit várnak, milyen témaköröket szeretnének leginkább a diákok a történelemérettségin.

A történelemérettségitől azt várták a diákok, hogy ez lesz a legnehezebb. Fotó: Gémes Sándor

Emelt szinten sok volt a tananyag

A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban az emelt szinten érettségizők írtak dolgozatot. Ők választották a nehezebb utat – nyilván pluszpontok reményében vagy azért, mert az egyetemen, ahol tovább szeretnének tanulni, ez a követelmény.

– Sok volt az anyag, amit erre a vizsgára meg kellett tanulni, szóval most kicsit stresszesek vagyunk – mondta Vilmos Édua Zita, aki Karolinás osztálytársaival együtt várakozott az épület előtt. Mint mondták, remélik, valami könnyű esszével ajándékozzák meg őket. Példaként a Kádár-korszakot, a hidegháborút és a náci Németországot említették. – Csak demográfia vagy gazdaság ne legyen. Végtére is, ha ilyen témákkal akarnék foglalkozni, földrajzra mentem volna – mondta Mészáros Ferenc Balázs, aki biztos ami biztos, azért rálépett az iskola előtt lévő taposókőre, mielőtt bement az épületbe.

Lehet, hogy most kapunk nehéz feladatsort

A középszinten érettségizők a szomszédban – a Kőrösy iskolában – kevésbé izgultak a mai vizsga előtt, bár mint kiderül, ez inkább a harmadik nap rutinjának szólt, nem annak, hogy ne tartanának a történelemérettségitől.

– Bárki bármit is mond, két könnyű vizsgánk volt. A matek és a magyar után lehet, hogy most kapunk valami nehéz feladatsort – fogalmazta meg félelmeit Mak Róbert. Osztálytársa, Csávas Vencel hozzátette: itt az esszén múlik minden.

– Ha valaki azt tudja, már nyert ügye van, mert a feladatsor első része főként forráselemzés, azaz szövegértés, és csak karikázni és ikszelni kell. – Ehhez nem is kell túl sok tudás, mert a szövegből is ki lehet következtetni a választ. Tehát minimális tudással is megírható a középszintű történelemérettségi hármas-négyesre – mondta. Ő egyébként legszívesebben a tatárjárásról vagy a 48-as forradalomról írt volna szívesen, legkevésbé pedig a Bethlen-korszakot szerette volna kapni.