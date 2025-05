Újabb monstrum bénítja meg a közlekedést, mutatjuk, hol lesznek időszakos útlezárások

Katonai felszerelés, hídelem, ipari parki berendezés – többek között ezekre tippeltek olvasóink, amikor az év elején híre ment, hamarosan túlméretes szerelvény vonul át Makón. Napokig tartó titkolózás után aztán végre kiderült, Amerikában gyártott, a romániai Marosnémeti hőerőműhöz készült generátorokat szállítanak a helyszínre a Maros-parti városon, illetve Apátfalván és Magyarcsanádon, majd a nagylaki határátkelőn keresztül. Végül február 14-én érkezett meg egy speciális szállítójárművel és gyalogtempós útját az esős idő ellenére is hatalmas érdeklődés övezte. Ez nem csoda, hiszen ekkora tárgyat korábban közúton soha nem szállítottak Magyarországon.

A túlméretes szerelvény először így indult útjára. Fotó: Karnok Csaba

Az utolsó út is olyan lesz, mint a többi

Kiderült az is, hogy összesen hat ilyen vonul át Romániba. Ezek közül az utolsó május 12-én, hétfőn bukkan fel. A most érkező szállítmány ugyanolyan, mint a korábbiak, és ugyanaz is történik vele. Azaz, huszonegy méter hosszú, több mint négy méter széles, hat méter magas, illetve 471 és fél tonnás. A tápéi komplejárótól nappal halad majd végig a 4412-es számú régi maroslelei úton, majd az Ószegedi úton ér be Makóra késő délutánra vagy kora estére a túlméretes szerelvény. A Révész utcán egy rövid megálló után, este 10-től folytatja útját a Zrínyi és a Kölcsey utcán, ahonnan a 43-as főútvonal városi szakaszára, azaz a Szegedi utcára ér. Végighalad a Szegedi, a Megyeház és az Aradi utcán, majd a végén lévő körforgalomhoz – azaz az átrakodási helyhez – hajnali 2-re ér.

A túlméretes szerelvény most is zavarja a forgalmat

A városháza ismét, ezúttal utoljára felhívta a figyelmet az emiatt várható közlekedési nehézségekre, az időszakos szakaszos útlezárásokra és arra, hogy az útvonalat szakkísérő személyzet, rendőri kíséret és forgalomirányítás biztosítja a városon keresztüli szállítás ideje alatt. A lakosságtól azt kérik, hogy ez idő alatt csak a kijelölt helyeken parkoljanak, ne az úttest szélén, vagy a járdán. Ez különösen fontos az Ószegedi, a Révész, a Zrínyi és a Kölcsey utcában.