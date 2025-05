Nem hisszük el, mit árulnak ebben a Facebook-csoportban: még egy szexgép is eladó Szegeden

Virtuális bolhapiacot találtunk a Facebook közösségi platformon. A csoport elképesztően népszerű 55 ezer tagot számlál. Nem is gondolnánk, mennyi mindent kínálnak eladásra a Facebookos bolhapiacon.

Nem csak élőben, de a virtuális bolhapiacon is kincsekre akadhatunk a Facebook közösségi platformon. Archív fotó: Berecz Blanka

Virtuális bolhapiac meghökkentő erotikus eszköze

A Facebook apróhirdetései között gyakran akadnak érdekes és szórakoztató ajánlatok, amik elgondolkodtatnak minket: vajon mi is kell egy igazi gyűjtőnek, aki nem a megszokott, mindennapi dolgokat keresi? Íme néhány eladásra kínált különlegesség, amelyekre minden bizonnyal felkapjuk a fejünket. A virtuális bolhapiacon nemcsak a régi könyvek vagy az antik bútorok keltenek feltűnést, hanem olyan különleges tárgyak is, amiket neheze találunk a hagyományos boltok polcain.

Végiggörgetve a hirdetéseket, mindössze egy eladó tárgy volt, amin rögtön meghökkentünk. Nem akartuk elhinni, hogy ez valóban létezik és valóban eladó. A hirdetés egy szexgép volt, amit a tulajdonos mindenféle körítés nélkül, egyszerűen felkínált eladásra. Az ember először azt gondolná, hogy valami viccről van szó, de ahogy közelebbről is megnéztük, ez teljesen komoly. Bele sem merünk gondolni, hogy mennyit használták. A gépezethez többféle kiegészítő is jár, és mindössze 26 ezer forintért lehet a miénk az erotikus eszköz. Az ilyen hirdetések aztán végleg megrengetik a hétköznapi apróhirdetések világát, és ráébresztenek minket, hogy a Facebook virtuális bolhapiaca nemcsak a hagyományos, mindennapi használati tárgyak helyszíne, hanem egyfajta titkos piac is, ahol a legszokatlanabb dolgok is megtalálják gazdájukat.

A hirdetés alatt konkrétan felrobbant a kommentszekció, poénkodni kezdtek az eszközről. A kommentek egy szórakoztató és enyhén szarkasztikus beszélgetés sorozatát alkotják, amelyek a szexgép eladásával kapcsolatosak. Többen viccesen reagálnak a hirdetésre, például "Nóóóórbiii, eljött az idő" és „Hurkát is tudsz vele tölteni” típusú poénokkal. A kommentelők közül néhányan érdeklődnek a gép állapota iránt, például „Hány üzemórás a gép?” kérdéssel, míg mások arról tréfálkoznak, hogy a gép „nagyobb váltás miatt eladó”. Egyesek azt is megjegyzik, hogy a hirdetés helyszíni kipróbálhatóságot kínál, amit nevetve kommentálnak.