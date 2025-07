Posta 25 perce

Ajánlott levél mizéria: miért kell egy napot várni az utólagos átvételére? Kiderítettük

Olvasónk szerint ez felesleges tortúra, a posta viszont most elmagyarázta az okot. Miért kell egynapos kényszerpihenő az ajánlott küldemény utólagos átadásához akkor is, ha még aznap érte megy a címzett és a kézbesítő is visszaért már vele?

– Mindenkinek egyszerűbb lenne, ha a posta nem ragaszkodna ehhez az életidegen szabályhoz – mondta nyugdíjas makói olvasónk annak a panasznak az összegzéseként, amivel lapunkhoz fordult. Mint elmondta, a minap ajánlott levél érkezett hozzájuk a jelenleg külföldön tartózkodó lányának. Mivel senki sem volt otthon, a postaládában egy értesítés várta késő délután, amikor hazaért. Az értesítésen természetesen látta, hogy másnap mehet érte, de mivel sürgősnek tűnő üzleti küldeményről volt szó, nyomban elment a postára. Abban bízott, hogy a kézbesítő már visszaért az át nem adott küldeményekkel. Úgy hitte, szerencséje van, hiszen a levél valóban visszaérkezett – azonban mégsem adták át neki. A makói egyes postán a szabályzatra hivatkoztak, amely szerint csak másnap veheti át, azaz egy nappal később vissza kell jönnie érte. Olvasónk úgy gondolja, ezzel őt felesleges fáradozásnak tették ki a postások, akik közben a saját munkájukat is bonyolultabbá tették. Az esetről jegyzőkönyvet vetetett fel, amit be is mutatott. Azért fordult a nyilvánossághoz, mert nem érti, egy esetleg sürgős értesítésre miért kell egy napot feleslegesen várni. Az ajánlott levél egy napi kényszerpihenő után került olvasónkhoz a makói postán. Fotó: Szabó Imre Az ajánlott levél útja A Magyar Posta Zrt. kommunikációs osztálya érdeklődésünkre azt írta, átlagosan naponta 1,6 millió levélküldeményt kezelnek, amelyek kézbesítése csak világosan meghatározott, egységes szabályok mentén biztosítható stabilan és hatékonyan. Az át nem vett küldemények átadását a postán azért a következő munkanapon biztosítják, mert egyrészt előre nem lehet tudni, hogy az adott napon a kézbesítő mikor érkezik vissza, másrészt mert az át nem vett küldemények először egy belső feldolgozási folyamaton – átadás-átvétel, informatikai rendszerekben rögzítés, letéti munkaállomásra irányítás – mennek keresztül, és ennek időigénye postahelyenként eltérő. Ráadásul olykor a visszahozott leveleket este vagy reggel át is kell vinni egy a címzetthez közelebbi postára. Hangsúlyozták azt is, hogy a postaládában elhelyezett értesítőn mindig szerepel, mikor és hol lehet átvenni a küldeményt.

