A bajban egyedül maradtak, de van, aki segítő kezet nyújt

Bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatává válni megrázó élmény, legyen szó akár fizikai, akár lelki sérelemről. Az Igazságügyi Minisztérium által működtetett áldozatsegítő központok országszerte azért jöttek létre, hogy a bajba jutott emberek ne maradjanak egyedül a traumáikkal, veszteségeikkel, és segítséget kapjanak az újrakezdéshez. Jelenleg 18 központ és 5 áldozatsegítő pont működik Magyarországon, szoros együttműködésben a megyei kormányhivatalok áldozatsegítő szolgálataival.

Az Áldozatsegítő Központ a vármegyében is segítő kezet nyújt. Archív Fotó: Karnok Csaba

Így segít az Áldozatsegítő Központ Csongrád-Csanádban

Az egyik legfontosabb segítségnyújtás a lelki feldolgozás. A központ pszichológusai a trauma feldolgozásában segítenek, akár hosszabb távon is, rendszeres konzultációkkal. Nem a kár összege, hanem a bűncselekmény élethelyzetre gyakorolt hatása a mérvadó. Az áldozatsegítő központok emellett, az állam támogatásával, azonnali pénzügyi segélyt juttatnak el azok számára, akik bűncselekmény miatt veszítik el értékeiket vagy megélhetésüket.

De ugyanígy segítő kezet nyújtanak akkor is, ha egy online csalás áldozatának a megélhetésére szánt pénze úszott el.

A központ segít még a hivatalos kérelmek megírásában, valamint kapcsolatba lép a Kormányhivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával, hogy az áldozat akár pártfogó ügyvédhez is jusson. Különösen fontos ez családon belüli erőszak áldozatainál, ahol válóper vagy gyermekelhelyezési eljárás szükséges.

Nemcsak lelki és anyagi támogatást nyújt

Az Áldozatsegítő Központ nemcsak lelki és anyagi támogatást nyújt, hanem a mindennapokban is felkarol. Közvetlen kapcsolatban áll az országos és a helyi szervezetekkel, mint az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT), a Családok Átmeneti Otthona (CSÁO), a Magyar Vöröskereszt vagy a Karitász. Ezek közreműködésével szükség esetén védett szálláshelyet, tartós élelmiszert, pelenkát, tisztálkodószereket is biztosítanak a bajba jutottaknak. Emellett a szolgálat munkatársai segítenek eligazodni a hivatalos eljárásokban, kapcsolatot tartanak a családsegítő szolgálatokkal, és ha szükséges, hosszabb távon is támogatják az áldozatokat az új élethelyzethez való alkalmazkodásban.