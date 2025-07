Egyszerű házimunka, de bírság járhat érte, már nemcsak a szomszéd nézi rossz szemmel

Autómosás-dilemma. Egy gyors mosás a ház előtt, egy vödör víz meg egy kis sampon, elsőre nem tűnik nagy ügynek. Ám Szegeden (és szinte az egész országban) ez könnyen 200 000 forintos bírságba is kerülhet. A kérdés: miért is tilos? És van-e alternatíva?

Az autómosás közterületen egy örök dilemma a lakosság körében. Illusztráció: Shutterstock

Tilos az autómosás közterületen?

A szabályszegésért 200 000 forintig terjedő bírság járhat. Az utcán, közterületen történő autómosás Magyarországon szinte mindenhol tiltott, így Szegeden sem ajánlott. Ennek oka egyszerű. A mosáshoz használt víz, amely gyakran tartalmaz mosószereket, vegyszereket és szennyeződéseket, könnyen bekerülhet a városi csapadékvíz-elvezető rendszerbe vagy a talajba, így szennyezve a természetes vizeket. Habár a Szegedi Önkormányzat nem tiltja egyértelműen, de a vízgazdálkodási törvény világosan kimondja, hogy az ilyen tevékenység nem engedélyezett. A szegediek közül néhányan túlságosan is komolyan veszik ezt a szabályozást, egy Reddit-felhasználó arról számolt be, hogy már akkor is ferde szemmel néznek rá a szomszédok, ha csupán madárürüléket töröl le az autójáról.

Csatornafedél mellett

A másik gyakori kérdés, hogy csatornafedél mellett és annak közelében szabad-e lemosni a kocsit. A válasz itt is egyértelmű: a szabályok értelmében tiltott és környezetszennyező tevékenységnek minősül. Ez nemcsak környezeti károkat okozhat, de a szomszédok felháborodását is kiváltja. A problémát már csak az tetőzi, hogy Szegeden jelenleg nincsenek olyan kijelölt közterületi helyek, ahol legálisan és szabályosan lehetne autót mosni. Az autómosás csakis kizárólag fizetős, kereskedelmi autómosókban vagy magánterületeken végezhető, ahol a szennyezett víz kezelése megfelelően biztosított.