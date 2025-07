Röviden a hétfőről: porrá égett autó, sivataggá vált tó és csődbe ment üzletlánc

Drámai nap áll mögöttünk – baleset, gazdasági csőd, emberi sorsok és természeti katasztrófák hírei borzolják a kedélyeket.

A baleset pontos körülményeit még vizsgálják. Fotó: Donka Ferenc

A felismerhetetlenségig kiégett egy személyautó a 45-ösön, fotókon mutatjuk a borzasztó balesetet

Baleset történt a 45-ös főúton, Hódmezővásárhely és Szentes között.

Csődbe ment a pepco, bezárhat a háziasszonyok kedvelt üzlete

Szomorú hírek érkeztek a Pepco diszkontlánctól. Csődöt jelentett a Pepco német leányvállalata, amely 64 üzletet működtetett az országban.

Tiszasziget összefogott a Szabó családért, ez a történet bizonyítja, hogy nem csak a vihar lehet elementáris erejű – videóval

Három hete számoltunk be arról, hogy a négytagú tiszaszigeti Szabó családnak a vihar tönkretette az életét, tulajdonképpen hajléktalanná váltak, az orkánerejű szél levitte házuk tetejének jelentős részét. A település megmutatta erejét, Tiszasziget összefogott, és eddig – cikkünk nyomán is – több mint 1 millió forint gyűlt össze számukra, ami azóta más forrásból is gyarapodott és gyarapodik még a nyáron.

Drónfelvétel a kiszáradt mórahalmi Nagyszéksós-tóról, ahol korábban vízimadarak és bivalyok éltek – ma már csak a por maradt

Ahol tó volt, most sivatag csúfolkodik. Nyár közepére kiszáradt a mórahalmi Nagyszéksós-tó, az elmúlt években immár harmadjára. Az egykori vízimadár paradicsom valószínűleg menthetetlen.

Itt vannak az időpontok, ekkor játszik a Pick Szeged a Bajnokok Ligájában

Elkészült a menetrend. Szeptemberben rajtol a férfi kézilabda elitsorozata, a Pick Szeged hazai környezetben mutatkozik be a Bajnokok Ligájában.