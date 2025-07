A BBQ világában már nemzetközi szinten is elismert Hanó Milán a balástyai versenyen is káprázatos menüvel nyűgözte le a zsűrit

A balástyai Zsírégető kerti party nevével ellentétben nem sportrendezvény, hanem főzőverseny, melyet immár hatodik alkalommal rendeztek meg a településen. A program célja a közös örömfőzés: a csapatok előkészítve vitték a sütni és főznivalókat, azután kellemes beszélgetés és iszogatás közben elkészültek az étek, melyeket akár versenyre is be lehetett nevezni. Bár különböző kategóriákban hirdettek győztest, hiszen nehéz összehasonlítani a pörköltet a hamburgerrel, a hagyományokhoz híven idén is volt egy abszolút győztes. A vándorserleget most is a SmokyGajgonya, vagyis Hanó Milán és felesége, Hanó Milánné Szekeres Judit vihette haza – ők tavaly indultak először és akkor is megnyerték a versenyt.

A BBQ hússütésben már nemzetközi szinten is jegyzett Hanó Milán a balástyai versenyre mexkói menüsorral készült. Fotó: DM

Négyfogásos mexikói menüsorral készültek a falusi főzőversenyre

Menüjüket látva ez egyébként nem is túl meglepő, hiszen egyetlen fogás helyett egy komplett menüsort állítottak össze a rendezvényre, ráadásul azt is tematikusan. A Texmex témában összeállított fogások között volt 8 óra alatt főtt alaplével felöntött, pirított zöldségleves, smokerben 7 óra alatt elkészült marhacomb felhasználásával készült tépett húsos tortilla, fajitas, nachostál, csirke BBQ, chimichurri és desszertnek churros is.

– A marhán kívül minden alapanyag a saját birtokunkról származik. A zöldfűszereket előző este fejlámpával gyűjtöttük be, de a szamócás chiliszósz alapanyagait is mi termeltük meg a Gajgonyakertben – mesélte Judit.

A húsokat Milán sütötte, aki autodidakta módon tanulta meg a szakmát, mostanra pedig már világversenyekre jár.

Internetről tanult meg BBQ húst sütni

– Ha van öt percem, mindig főzök. Tizennyolc évesen már részt vettem különböző rendezvényeken, de gyorsan elegem lett a pörköltből. Nagyon megtetszettek a nagy húsok, azt gondoltam, ezek biztosan jók is. Amikor pedig ettem néhány rosszul elkészített fogást, és azt mondták, ez ilyen, nem hittem el. És gyorsan kiderült, hogy valóban lehet ezekből finom ételt készíteni – mosolygott.

A fortélyokat internetről tanulta, és mint fogalmazott, sok elrontott hús vezetett oda, hogy ma már elmondhatja: tavaly, élete első nemzetközi BBQ versenyén TOP 10-es helyezést ért el steak kategóriában. És ha már megtanult nemzetközi színvonalon főzni, immár papírt is szeretne róla: a gépi forgácsoló, fémtechnikus és villanyszerelő szakmák mellé hamarosan megszerzi a szakácsképzettséget is. Nem azért, mert gyűjti a hivatalos dokumentumokat, hanem mert ez a feltétele, hogy megnyithassák lakáséttermüket Balástya melletti tanyájukon.