Lezárták a Bethlen gimnázium melletti járdát, de sokan nem veszik komolyan és ez az életükbe kerülhet

A Bethlen gimnázium viharkáráról lapunk is cikkezett. Az idén 129 éves épület tetőszerkezetében tetemes károkat okozott a pusztító orkán.

Vannak, akiket nem érdekel az, hogy a Bethlen gimnázium tetőszerkezete balesetveszélyes. Gond nélkül átbújnak a szalag alatt… Fotó forrása: Hódmezővásárhely – csevegő/Angyal Felicia

A Bethlen gimnázium melletti szalag egyeseknek nem akadály

A viharos szél több helyen megbontotta a cserepeket, a fenntartó, a Hódmezővásárhely-Református Ótemplomi Egyházközség gyűjtést indított volt diákjai és az iskolaépület sorsa miatt aggódók körében a helyreállítás megsegítésére.

Amíg nem készül el a felújítás, bármikor lesodorhat a szél újabb cserepeket. Rágondolni is rossz, mi történne, ha valakinek a fejére esne egy cserép. Éppen ezért szalaggal zárták le a Szőnyi utcán a gimnázium mellett a gyalogos- és kerékpárutat. Azt gondolná az ember, mindenki tisztában van vele, miért került ki a szalag. Ennek ellenére rendszeresen átbujkálnak alatta a gyalogosok és a biciklisek. Ez a felelős gondolkodású városlakóknak is igen szúrja a szemét. A napokban több posztot is írtak a Hódmezővásárhely – csevegő Facebook csoportban.

Oszt! Én felelősségöm!

„Hazafelé megyek a kerékpárúton a Hősök terén. Azt tapasztaltam Bethlen suli előtt, hogy le van zárva az út a tetőről leeső cserepek miatt. Jól is van ez így. Középkorú hölgy, elektromos biciklivel előttem halad. Megáll, leszáll a körbekerített résznél, megemeli a szalagot, ahová ugyebár nem lehet bemenni, mert nem stabil a tetőszerkezet, át akart menni a szalag alatt. Bármilyen veszély is van, tele törött cserepekkel, de csak az a rövidebb út. Gondolhatta jobb így, mint megkerülni a veszélyes részt és biztonságosan a járdán tolni a biciklit. Csak ennyit szólok: - „Hölgyem, nem véletlenül van lezárva!” A hölgy: „Látom, hogy le van zárva! Oszt! Én felelősségöm!” Gondolom a 20 méter kerülő elektromos kerékpárral vagy anélkül is ér annyit, hogy épségben hazaérjünk! A történet tanulsága, ne csak egymásra, magunkra is vigyázzunk!” - írta az egyik posztoló.

A lényeg, hogy nekik ne mondja meg senki...

Egy másik bejegyzésből kiderült, vannak 4 évesek, akik tudják, miért került oda a szalag. Erről egy anyuka számolt be a Facebook csoportban, aki a kisfiával látta, hogy a bicikliseket és gyalogosokat nem érdekelte, hogy fejbe vághatja őket egy fenntről érkező cserép. „Ma este 8 óra... A 4 évesem megkérdezte, hogy ők miért bújnak be oda, mikor le van zárva? Annyit válaszoltam, hogy azért, mert buták. Ezen bezzeg a bújócska egyik résztvevője nagyon felháborodott, hogy milyen jogon nevezem én őket butának. De nem értette sajnos a magyarázatot. A lényeg, hogy nekik ne mondja meg senki, mert ha ő arra akar menni, akkor arra is fog – osztotta meg tapasztalatát az anyuka.