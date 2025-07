Páncélt öltött a miniszter Szegeden, így tisztelgett Nándorfehérvár előtt

– A legenda szerint a Nándorfehérvárt ostromló ágyúk hangja tiszta időben Szegedig is elhallatszott. Akár hallották, akár csak hallani vélték, a szegediek pontosan tudták, milyen veszély fenyeget. Szoros kapcsolatban álltak a Hunyadiakkal és Szilágyiékkal, és erejükön felül segítették a haza védelmét. Hunyadi János innen indította a felmentő sereget, Kapisztrán János pedig itt toborozta keresztes önkénteseit. A szegediek tudták, ha elesik Nándorfehérvár, Szeged is török kézre kerül – kezdte beszédét Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter a XX. Nándorfehérvári Emléknapok megnyitóján szombaton.

Bóka János miniszter ünnepi megnyitóbeszéde után korabeli páncélt öltött a Nándorfehérvári Emléknapok megnyitóján Szegeden szombaton a Mátyás téren. Fotó: Karnok Csaba

Bóka János történelmi üzenete Szegeden

Így folytatta: Magyarország akkor Európa bástyája volt, és ma is az. Megnyitó beszédében a miniszter azt mondta, akkor is a megmaradásért küzdöttünk, és ma is ez a feladatunk. Volt segítség, de a döntő pillanatokban csak magunkra számíthattunk. És ahogy akkor is akadtak, akik idegen érdekeket szolgáltak, ma is vannak ilyenek. – A történelem arra tanít, hogy meg kell küzdenünk a jövőnkért, és hogy unokáink számára is élő példává kell tenni Hunyadi Jánost, Kapisztrán hitét és a déli harangszót – jelentette ki.

Hagyományőrzés a közösség szolgálatában

A miniszter szerint a Nándorfehérvári Emléknapok nemcsak megemlékezés, hanem hagyományőrzés és közösségépítés. – Legyünk büszkék nemcsak a múlt hőseire, hanem azokra is, akik húsz éve megálmodták Szeged egyetlen reneszánsz hagyományőrző fesztiválját. Tiszteljük a fellépőket, kézműveseket, egyesületeket és hagyományőrzőket! Kapaszkodjunk össze, mert együtt vagyunk erősek, és együtt vagyunk magyarok – zárta ünnepi gondolatait a miniszter, aki aztán a megnyitó után maga is kipróbált néhány korabeli láncinget, páncélt és kardot is.