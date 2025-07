A kenyér búzából, annak lisztjéből készül. Ezzel a megállapítással gondolom, nem „sokkoltam” senkit, a gyerekek is tudják. A különböző nagyságú kenyereket búzaszemek alkotják, bár a végtermékben már nem ismerhetők fel, de ott vannak, mindig is ott voltak.

A búzaszemek alkotják a kenyeret, a nemzet kenyerét is. Fotó: Karnok Csaba

Búzaszemek

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program elnevezése a 15 milliós létszámú magyarságot jelképezi, jelenti. Ebből lesz a nagy kenyér, a nemzet. Ezt nem én fogalmaztam meg ilyen szépen, de egyetértek a hasonlattal. Őszintén szólva, nem szeretem az ilyen, vagy ehhez hasonló nagy megmozdulásokat és akciókat, valamiért – magamnak sem tudom megmagyarázni – idegenkedem tőlük. Persze akadnak kivételek, a Magyarok Kenyere ezek közé tartozik. Szép a gondolat, jó és nemes a szándék, az összegyűjtött búzával, kenyérrel – és egyéb adományokkal, akár pénzzel is – a rászorultakon segítenek a szervezők. Szerepeltek már a patronáltak, támogatottak között a kárpátaljai magyarok, idén a székelyföldi árvízkárosultak reménykedhetnek a segítségben – mondták el a tiszaszigeti Agrárparkban. A gazdák ismét összefogtak, a Kárpát-medencében, határon innen és túl, több mint 300 gyűjtőpontra várták őket. Csak a szegedi körzetben hatezer kilónál, vagyis 6 tonnánál több búza jött össze. Már ebből is sok kenyér sülhet.

Kovász

A Magyarok Kenyere. Szép jelkép és kézzelfogható valóság, hiszen számunkra mindig is fontos volt az új kenyér ünnepe, annak, az azt jelképező mindennapi betevőnek, a munkának és az életnek a tisztelete. Ami minden évben megújul. Ez igaz lehet a magyarok és magyarok, vagyis a határon innen és túl élőknek a szövetségére is, ami a Magyarok Kenyere programmal szintén megújul minden esztendőben. A 15 millió búzaszem, 15 millió kicsi kenyérként is értelmezhető, mert ez is ugyanazt, az összefogást, a nemzetet jelképezi. És ennek mi vagyunk a kovásza.