Európába is megérkezik a BYD új csúcsmárkája, amely a Lamborghinivel szállna harcba

Hetek óta szinte nincs olyan nap, hogy egy újabb kínai autómárka ne jelentse be európai terjeszkedési terveit, ezúttal viszont valóban nagyágyú lép színre, a BYD luxusmárkája– írta meg a Totalcar.

A BYD luxusmárkája a Lamborghinivel szállna versenybe. Fotó: James Arbuckle

A BYD cégcsoport egyik legexkluzívabb almárkája, a Yangwang érkezik, amely a kínai autógyártás csúcsát képviseli, és a Bentley vagy a Lamborghini ligájában versenyez. Exkluzív kialakítás, luxus belső tér jellemzi a márkát, amely a legmagasabb polcra helyezi autóit.

A BYD luxusmárkája Európa ajtaján kopogtat

A BYD felépítése több szempontból hasonlít a Volkswagen csoport struktúrájára: a főmárka a Volkswagennek, a prémium Denza az Audinak, míg a Yangwang a legfelső szegmens, ahol hiperluxusmodellek uralják a kínálatot. Bár a BYD és a Denza már elérhető Európában, a vállalat nemrég jelezte, hogy a Yangwang is hamarosan megjelenik, azonban a pontos dátum egyelőre nem ismert, így nem tudni, hogy mikor jelenhetnek meg a Lamborghinik új versenytársai.

A Yangwang mindössze 2023 óta létezik, de már két modellje is komoly figyelmet kapott: az 1000 lóerő fölötti teljesítményű, "ugrani is tudó" U9 elektromos szupersportautó és az U8, egy hatótávnövelős, vízen úszó SUV. Hamarosan érkezik a harmadik modell, az U7 elektromos szedán is, amely tovább erősíti a márka pozícióját a prémium szegmensben.