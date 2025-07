A jövő elkezdődött és Szegeden gyártják: az autód hamarabb észreveszi majd, ha baj van, mint te magad

Ahogyan fejlődik az autógyártás, úgy egyre gyakrabban találkozhatunk olyan funkciókkal, amelyek részben már az önvezetés felé mutatnak. Fontos azonban különbséget tenni az önvezető képesség és a különféle vezetéstámogató rendszerek között. A járművek nagy része még nem képes az önálló vezetésre, ezért a felelősség továbbra is a sofőré. A BYD azonban komoly előrelépést mutat.

A BYD már előrelépést mutatott a megbízható vezetéstámogató rendszer kifejlesztésével. Fotó: Shutterstock

Már a BYD legolcsóbb modellje is vezetéstámogató rendszert kapott

Komoly előrelépés lenne az autózás történetében az, ha egyszer önvezető járművek gurulnának az utakon. Az olyan rendszerek, mint a sávtartó automatika, a távolságtartó tempomat vagy az automatikus parkolás, valóban képesek komoly segítséget nyújtani, ám ezek nem veszik át a vezetés feletti teljes irányítást. Ez a fajta beavatkozás csak úgy lehetséges, ha az autók különféle érzékelőkkel, kamerákkal, szenzorokkal és algoritmusokkal vannak felszerelve, amelyek folyamatosan figyelik a környezetet és a sofőr viselkedését.

– Például a sávtartó rendszer érzékeli, ha a sofőr hosszabb ideig nem tartja a kezét a kormányon, és először vizuális, majd hangjelzéssel figyelmeztet. Ha ez sem segít, a jármű akár egy pillanatnyi fékezéssel próbálja „felébreszteni” a sofőrt, végső esetben pedig levezethet a leállósávba, és meg is állhat, sőt vészhívást is kezdeményezhet – tudtuk meg Benke Csabától, a Magyar Autóklub területi igazgatójától.

A gyártó garantálja, de az utak nem mindig ideálisak

A modern autók elektronikája megbízható, feltéve, ha az adott környezet is megfelelő. Benke Csaba azt tapasztalja, hogy Szegeden több belvárosi szakaszon is hiányoznak vagy elmosódottak az útburkolati jelek, de a töredezett, foltszerű aszfaltozás is könnyen megzavarhatja a sávtartó rendszert. Ilyenkor az autó „félreértelmezheti” az útviszonyokat, és akár a vezető szándékával ellentétes irányba is kormányozhat. Természetesen oly módon, hogy a vezető ezt meg tudja akadályozni. Megbízhatóság tekintetében ugyanez vonatkozik a parkolási segédrendszerekre is, a legtöbb rendszernél az autó önállóan kormányoz, de a fékezés, a gázadás a vezető feladata, nem beszélve a felelősségről.