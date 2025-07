Guinness rekordkísérlettel nyílt meg az új családi park a gyerekek előtt, de még nincs vége a fejlesztéseknek – galériával, videóval

Szombat délelőtt megnyílt az Aktív Sziget Családi Park Tiszaszigeten. Százötvenmillió forintos TOP Plusz forrásból a focipálya melletti egykor elhanyagolt területből igazi kisgyermekes családi paradicsomot varázsoltak a településen. Helyet kapott itt egy hatalmas játszóvár, kialakítottak egy futópályát, de van pumpapálya és kutyafuttató, illetve két ivókút is. Kiépítettek egy büfékonténert, egy mozgáskorlátozott konténert és díszburkolatos járdát is, és a beruházás részeként parkoló is létrejött. A területen összesen 60 fát ültettek el, a füvesítés még hátra van.

A gyerekek végre birtokba vehették a hatalmas játszóvárat a tiszaszigeti családi parkban. Fotó: Karnok Csaba

Vannak még tervek a családi park fejlesztésére

– Azért döntöttünk úgy, hogy nem teljesen kész állapotában is átadjuk a parkot, mert a helyi gyerekek már régóta vágyakozva nézegették a játszóvárat, hogy mikor próbálhatják ki – magyarázta Ferenczi Ferenc polgármester. Hozzátette: nem csak a parkosítás maradt hátra.