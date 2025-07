A termálvíz-kivétel vagy a kőolajkutatás miatt vannak földrengések? A szakértő elárulta

Július 4-én érezték az első földmozgásokat a csongrádiak. Összekoccantak a poharak, tányérok a konyhaszekrényekben, lengedeztek a csillárok. A csongrádi földrengés idején sokan kiszaladtak az otthonukból az utcára. Azóta sem nyugodott meg a csongrádiak talpa alatt a föld, folyamatosak az utórezgések.

csongrádi földrengés okait vizsgálja a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Fotó forrása: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

Eddig egy csongrádi földrengés, 14 érezhető utórengés

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook oldalán jelentette be, hogy július 4-én, 16:25 perckor 3-as erősségű földrengés pattant ki Csongrád közelében. Csongrádon, Kiskunfélegyházán és Gátéren is érezték az emberek a rengést. Károkról vagy sérülésekről nem érkezett bejelentés. Másnap hajnalban 4 óra 32 perckor a korán kelők Csongrád-Bokroson mély morajlást hallottak. Azóta összesen tizennégy 1.9-2.5 közötti magnitúdójú utórengés történt, legutóbb július 18-án pénteken délelőtt, amit a lakosok is éreztek, és számtalan olyan, amelyet csak a műszerek mutattak ki.

Van-e köze a rengéseknek a termálvíz-kitermeléshez?

A földrengéssel és az utórengésekkel kapcsolatban lapunkat is voltak, akik megkeresték. Azt szeretnék tudni, hogy a földrengéseknek van-e közük ahhoz, hogy a térségben évtizedek óta jelentős a termálvíz-kitermelés, városrészeket, hatalmas kertészeti üvegházakat fűtenek a földből származó energiával, és jó néhány strand is hasznosítja a termálvizet. Az is érdekli az embereket, hogy lesz-e hatása a jövőbeni földrengésekre, hogy Csongrád is az egyike annak a hat magyarországi településnek, ahol földgáz és kőolaj után kutatnak, és erre már a koncessziós szerződéseket is megkötötték. A felmerült kérdésekkel kapcsolatban megkerestük a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumot, a válaszukat közöljük.

Tektonikai eredetűek

– Az eddigi vizsgálataink alapján úgy látjuk, hogy az elmúlt hetekben Csongrád környékén tapasztalt földrengések természetes, tektonikai eredetűek. Bár a részletes feldolgozás (a fészekmechanizmus meghatározása, a hullámformák elemzése) még folyamatban van, az eddig meghatározott hipocentrum-mélységek 10–18 km közé esnek. Még ha figyelembe vesszük a modellek bizonytalanságát is, nem valószínű, hogy a rengések olyan sekély mélységben keletkeztek, ahol az emberi tevékenységek – például a termálvíz-kitermelés, illetve az olaj- vagy gázkutatás – hatása érvényesülhetne. Jelenlegi ismereteink szerint tehát a termálvíz-hasznosítás vagy a közelmúltban megkezdett kőolaj- és földgázkutatás nem áll közvetlen kapcsolatban ezekkel a földrengésekkel. A rengések olyan mélyben jöttek létre, ahol a földkéreg természetes feszültségei szabadulnak fel. Amint a részletes vizsgálatokat lezárjuk, és pontosabb eredményeink lesznek a mechanizmusokra és a törésirányokra vonatkozóan, azokat is közzé fogjuk tenni, hiszen kutató kollégáink még rengeteg információt tudnak kinyerni a földrengéssorozatról a kutatásaik során. Ez azonban számításigényes és időigényes feladat, ezért a lakosság szíves türelmét kérjük – áll a válaszukban.