Luxus lett a nyár slágere, már horroráron a dinnye is

Az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás alapja, hogy megfelelő mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk. Nyári időszakban minden szakértő hangsúlyozza, hogy ne tablettákat együnk, hanem természetes módon vigyük be szervezetünkbe a vitaminokat. Idén azonban ez meglehetősen nehézkes: mivel az ország nagy részén elfagytak a gyümölcsfák, horror áron juthatunk csak hozzá az idény finomságaihoz. Sajnos a dinnye se marad ki ebből a kategóriából.

A dinnye ára idén az egekben, sokan már csak szeletekben engedhetik meg maguknak. Fotó: Török János

Luxus lett a vitamin

Durva, de jelenleg az a helyzet, hogy egy kiló hús ugyanannyiba, vagy kevesebbe kerül, mint egy kiló gyümölcs – legyen szó barackról, szilváról, meggyről vagy cseresznyéről. Könnyen belátható, hogy azok, akik hónapról hónapra élnek, hamarabb megveszik a húst, amivel jóllaknak, mint a gyümölcsöt, ami csak kísérő lehet egy étkezéshez vagy kiegészítő nasi délelőtt, délután. Számukra a gyümölcs elérhetetlen luxus lett, melyet csak vágyakozva nézegetnek a piacon vagy a boltokban.

Dinnye szeletekben

Bár sok éve nem jártam a piac dinnyesorán, így lehet, hogy csak nekem volt szembetűnő, de számomra furcsa volt, hogy mennyi előre fóliázott, darabolt dinnyét árultak. Számomra ez egyértelműen jelezte, hogy ma már nem az a gyakori, hogy egészben vesznek az emberek dinnyét, hanem az, hogy egy-két adagnyit visznek csak haza – mert azt még könnyebben kifizetik. Persze nem is csoda: egy egész dinnye 4-6 ezer forintba is kerülhet, és ha úgy nézzük, nagy része csupán víz és héj. Így tekintve pedig azért nem túl jó bolt. A nyár slágergyümölcsét is elérte ugyanis az árcunami – még akkor is, ha azt pont nem érintette a fagy. Így ez sem lehet menekülőút, ha már mindenáron gyümölcsre vágyunk.

Vagy lehet, csak kisebb mennyiségben, mint korábban. És talán érdemes lehet elkezdeni a receptek böngészését, mit kezdhetünk kidobás helyett a dinnyehéjjal.