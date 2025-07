Vigyázzon, ha ide utazik, a dohányzás betiltása egyes szabadtéri helyeket is érint, tudja meg hol gyújthat rá!

A dohányzás betiltása Franciaországban július 1-jétől él és minden olyan nyilvános szabadtéri helyre vonatkozik, ahol gyerekek is megfordulhatnak. Nem lehet tehát már rágyújtani strandokon, parkokban, buszmegállókban, iskolák környékén és sportlétesítményekben sem. Catherine Vautrin egészségügyi és családügyi miniszter úgy fogalmazott a döntés bejelentésekor, hogy „a dohányzás szabadságának ott kell véget vetni, ahol a gyerekek szabadsága a friss levegőhöz való hozzáféréshez kezdődik”.

Franciaországban sok közterületen megtörtént a dohányzás betiltása, júliustól bírságolnak is. Illusztráció: Shutterstock

Dohányzás betiltása: az elektromos cigi nem cigi!

Az egészségügyi hatóságok a dohányzást évente 75 ezer halálesettel hozzák összefüggésbe – csak Franciaországban. Ma már tudományosan igazolt tény, hogy a mások füstjének belélegzése is káros az egészségre, ezért hozták ezt a szigorú szabályt. Igaz, a tilalom pont a kávéházak teraszait nem érinti, ott továbbra is lehet füstölögni mások orra alá. Az elektromos cigaretták használatára szintén nem vonatkozik a szabályozás, amely egyébként 135 eurós (közel 53 ezer forintos) bírságot vonhat maga után. Betartásukat a rendőrség is ellenőrzi.

Magyarországon hosszú tervezés után 2012. január elsejétől vezettek be szigorú korlátozásokat a cigarettázókkal szemben. Azóta tilos a dohányzás közforgalmú intézményekben – így többek között a szórakozó- és vendéglátóhelyeken –, a munkahelyeken, a közösségi közlekedési eszközökön és a megállókban, az aluljárókban, a játszótereken, valamint a megállóhelyek és a játszóterek ötméteres környezetében. A helyi önkormányzatok pedig további közterületeken is megtilthatják a dohányzást. Nem jelölhető ki dohányzóhely a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, valamint a vonatokon sem – kizárólag szabad levegőn, a bejárattól öt méterre. Néhány vendéglátóhely és szálloda pedig már bevezette, hogy kültéren is elkülöníti a nemdohányzókat és a dohányzókat, így védve előbbieket attól, hogy ha teraszon ülnek le vacsorázni, mások füstjét kelljen szagolniuk.

Magyarországon is lenne igény a kültéri dohányzás szigorítására

A kültéri dohányzás korlátozását is egyre többen támogatják hazánkban – az EU-ban nálunk a legmagasabb arányban –, erről azonban egyelőre még nincs szó. Igaz, az Európai Bizottság már 2024-ben tett javaslatot arra, hogy a szabadban lévő közösségi terekből is tiltsák ki a cigarettákat, sőt, az elektromos dohánytermékeket is. Az új iránymutatások a Bizottság nagyobb léptékű, a rák elleni küzdelemre irányuló terveinek részét képezik. A fő cél eredetileg az volt, hogy 2025-ig 30 százalékkal csökkentsék a dohányzók arányát az EU-ban, 2040-re pedig kialakuljon egy teljesen dohányfüstmentes generáció. Az intézkedést azonban egyelőre még be sem vezették.