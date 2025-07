Dr. Rock rangos elismerést kapott az egyetemtől, de nem ez volt az egyetlen ok, ami miatt ünnepelt, könnyekig hatódott

Különösen érzelmes nyarat él át Dr Rock. A gólya hozott új dallamot az életébe. Fotó: Török János

Lelkiismeret diktálja a playlistet: reflektorfényben a magyar rocklegendák

Pleskonics András idén nyáron is megrendezi a rocktörténeti műhelytábort, amely a rocktöri kurzus egyfajta nyári szabad egyetemének vagy terepgyakorlatának tekinthető. A tábor idei fővédnöke Neumann Balázs művésztanár, Artisjus-díjas zongoraművész.

– Rossz a lelkiismeretem amiatt, hogy túlsúlyban amerikai és angolszász rocktörténetet tanítok. Eddig összesen három félév jutott a magyar rocktörténetnek, így ezekben a táborokban mindig a lelkiismeret-furdalásommal hadakozom. Mivel éppen ötven éves a munkásságom, ebből az öt évtizedből válogatok magyar rockzenéket a táborban – árulta el Plesi, aki mindenkit szeretettel lát az augusztus 12-14. között zajló tábor rocktörténeti élményutazásain az Amigo Klubban és az IH-ban, aki kötődött valamilyen formában a rocktörténet kurzushoz. A műkedvelő zenei ínyencek pedig a tervek szerint podcast-felvételről hallgathatják majd a Pleskonics András vezette tábori rádiót.

A lelkiismeret diktálta playlistre olyan legendás bandák számai kerülnek fel, mint a Mini, a Skorpió, az LGT, de Plesi már most előrevetítette, hogy természetesen közönség kívánságokat is teljesíteni fog.

Örömzene koronázza a rocktábort: László Attila és Borlai Gergő is színpadra lép

A tábor augusztus 14-én 18 órától díjátadóval spékelt extra koncerttel zárul majd az IH-ban, a Barta Tamás Emlékplakett átadó ünnepségét tartják. Józsa Gábor éremművész alkotásait ezúttal is a hazai rockzene két kiválósága veheti át: László Attila érdemes művész, Liszt Ferenc-díja jazzgitáros és zeneszerző, a Magyar Jazz Szövetség egykori elnöke, valamint Borlai Gergő nemzetközi klasszis jazzdobos, Máté Péter-díjas dobművész, aki mások mellett Presser Gábor és Charlie zenésze. A díjazottak természetesen hangszert is ragadnak az est során, és bemutatják, milyen is az igazi örömzene.