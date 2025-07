Egy ölelés volt az utolsó – Dettike három kisgyermeket hagyott hátra, akiket most édesapjuk, Ádám nevel egyedül

Tragédia történt a hódmezővásárhelyi Vágó család életében. Bernadettet – vagy ahogy mindenki hívta, Dettikét – egy hónappal harmadik gyermeke születése után, mindössze 36 éves korában agyvérzés érte, és meghalt. Férje, Vágó Ádám özvegyen maradt három kisgyermekükkel.

A tragikus hirtelenséggel bekövetkezett édesanya halála után Ádám egyedül neveli három gyermeküket: Kornélt, Hunort és Grétikét. Fotó: Kovács Erika

Egy lakodalomban látta meg, nagyon megtetszett neki

– Több mint tíz éve, egy barátom lakodalmán láttam meg Dettikét. Nagyon csinos volt a sárga ruhájában, nem is tudtam levenni róla a szemem. Táncoltunk, ismerkedtünk. Nekem vissza kellett mennem Németországba, mert akkor már öt éve ott dolgoztam. De Dettike miatt három hónappal később hazaköltöztem – mesélte Ádám. – Rövid idő alatt nagyon erős kötelék alakult ki közöttünk, hamar össze is költöztünk. Miután az első gyermekünk megfogant, úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk. Dettike nagy lakodalmat szeretett volna, de nem volt rá pénzünk, így szűk családi körben, otthon ünnepeltük meg a nagy napot.

– Akkor megígértem neki, hogy 25 év múlva, az ezüstlakodalmunkon hatalmas bulit csapunk. Sajnos, ez már soha nem valósul meg – mondta könnyeivel küszködve Ádám.

Egy kislányt is szerettek volna a fiúk mellé

Kornél 2020. június 26-án született, majd 2023. február 8-án Hunorral bővült a család. A szülők mindig is szerettek volna egy kislányt is a fiúk mellé, így hatalmas volt az öröm, amikor kiderült, hogy kislány érkezik. Gréti június 1-jén született. Két héttel később elkészült az első közös családi fotó is: apa, anya és a három gyermek. Akkor még senki nem sejtette, hogy ez lesz az utolsó. Ádám azóta sem meri megnézni azokat a profi fotós által készített képeket.

A családapa megosztotta velünk élete legborzasztóbb óráinak történetét.

A fiatal édesanya halála: azt hitték, egy újabb migrén, de pár perc múlva nagyon nagy baj lett

– Dettikének már gyerekkorában is voltak migrénes fejfájásai. Jó pár éve biciklibalesetet szenvedett, megműtötték a térdét. Ezt követően mélyvénás trombózisa lett, attól kezdve vérhígítót kellett szednie. Sokáig nem is volt semmi gond. De egy héttel a halála előtt újra erős fejfájásai kezdődtek. Azt gondoltuk, megint migrén. Dettike egy tündér volt kicsikkel, mindent megtett a gyerekekért. Még a kicsihez is két-három óránként felkelt: szoptatott, vagy lefejte az anyatejet. Amikor tudtam, segítettem neki a gyerekek ellátásában.