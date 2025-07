Dühöngenek Szegeden, megint elviselhetetlenné vált az éjszakai motoros terror

Az éjszakai motorozás ellen szeretnének fellépni. Ugyanaz a probléma jelentkezik Szegeden, mint Szentesen. Sőt, mintha egyszerre érkeztek volna a panaszok arra, hogy a hangos motorbőgés és gumicsikorgás zavarja meg a lakók nyugalmát. Egy olvasónk juttatta el panaszát hozzánk.

Az éjszakai motorozás Szegeden egyre nagyobb problémát okoz: a lakók panaszkodnak, a hatóságok tehetetlenek. Illusztráció: Shutterstock

Éjszakai motorozás Szegeden

A körutak és a sugárutak közelében szinte lehetetlen aludni. Üvöltő motorok, túllépve a sebességhatárt, dübörögnek végig a város főbb útvonalain. A lakosság szerint ez nemcsak a pihenést lehetetleníti el, de súlyos közlekedésbiztonsági kockázatot is jelent. Egy olvasónk elmondása szerint egyszer majdnem elütötte egy száguldozó motor, miközben a kutyáját sétáltatta. Az ütközést végül úgy sikerült elkerülni, hogy a motoros a bokorba hajtott.

– Olyan, mintha versenypályává változna esténként a város – panaszolta lapunknak egy férfi. Hasonló visszajelzések érkeznek a Kossuth Lajos sugárút, a Szilléri sugárút, de még a nagykörút környékéről is.

Bár a probléma nem újkeletű, az utóbbi időben egyre gyakoribbá és égetőbbé vált. Nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, hogy a rendőrség egészen addig tehetetlen, amíg nem éri tetten a vakmerő sofőröket. Információink szerint a sebességhatár-túllépést csak tetten éréskor lehet büntetni, videó vagy lakossági bejelentés alapján nem. Nehéz őket lebuktatni. Az ügyben kerestük a rendőrséget, amint válaszolnak, megírjuk. A lakosság egyre türelmetlenebb. Panaszaikkal többen is fordultak az önkormányzati képviselőkhöz, írtak a polgármesteri hivatalnak is, sőt a közösségi médiában is kifejezték nemtetszésüket. Szerintük sebességmérő kamerákat és közlekedési táblákat kellene kihelyezni, és fokozott rendőri jelenlétre lenne szükség.

Szentesen is hasonló a helyzet. Mint tegnap megírtuk, Szentesen hétköznaponként este 11 és hajnali 1 óra között megy a ramazuri a Kossuth utcán. Fiatalok motoroznak és nyomják a gázt, bőgetik a motorokat. Vannak, akik emiatt nem tudnak aludni, a kisgyerekek is gyakran felébrednek. Az ügyben Tankó Zsolt képviselő szólalt fel.