Ahol két jó cél találkozik: Ásotthalmon egyszerre mentik az élelmiszert és segítenek a rászorulókon

Az élelmiszermentés Ásotthalmon az önkormányzat új programjában olyan zöldségek, gyümölcsök, és egyéb élelmiszerek kerülnek a rászorulók asztalára, amelyeket a termelők különböző okokból nem tudnak értékesíteni – legyen szó másodosztályú áruról, meghiúsult megrendelésekről, vagy egyszerűen túltermelésről. A hangsúly azonban egyértelmű: a termék emberi fogyasztásra alkalmas, csak épp a piacról lemaradt.

Élelmiszermentés Ásotthalmon: másodosztályú zöldségből lesz segítség. Ásotthalom újabb példát mutat arra, hogyan válhat egy közösség a rászorulók támaszává. Illusztráció: Shutterstock

Élelmiszermentés Ásotthalmon: segítség a feleslegből

A program nem csupán a segítő szándékra, hanem a logisztikai profizmusra is épít: az adományozás teljesen térítésmentes, az elszállítást és kiosztást az önkormányzat vállalja, és a résztvevők adatait bizalmasan kezelik. Ha pedig egy termelő szeretné, a község szívesen népszerűsíti kertészetét vagy vállalkozását az online felületeken.

Répa, petrezselyem, jószándék

Az újítás nem csak zöldségben mérhető. A „Szedd magad!” akciók keretében a helyi lakosok maguk is begyűjthetik a már nem piacra szánt terményeket – például letárcsázás előtt álló sárgarépát vagy épp a kissé túlburjánzott petrezselyemzöldet. Ez nem csupán friss alapanyag a konyhákban, hanem közösségformáló élmény is, amely közelebb hozza egymáshoz a falubelieket. Papp Renáta polgármester elmondta, a kezdeményezés gyakorlati haszna vitathatatlan: csökkenti az élelmiszerpazarlást, erősíti a szociális védőhálót, és egyben esélyt ad a méltósággal élésre azoknak is, akik nehezebb helyzetben vannak.

Tapasztalat és fejlődés

Az önkormányzat már 2024 őszén kapcsolatot épített ki egy szerbiai foodbank szervezettel, és egy sikeres pályázatnak köszönhetően új élelmiszerszállító járművet is beszereztek. 2025 tavaszán szakmai kerekasztalt szerveztek, amely az élelmiszerbiztonság és jogi háttér kérdéseit is körbejárta. Húsvét előtt már több mint 250 rászoruló család részesült a programnak köszönhetően tartós élelmiszerekből és friss zöldségcsomagból.

Egy ügy, amely mellé érdemes odaállni

A mostani felhívás célja világos: minél több helyi termelőt szeretnének bevonni ebbe a valóban életmentő misszióba. Aki segítene, az jelentkezhet a [email protected] e-mail címen, telefonon a 62/591-560-as számon, vagy személyesen a hivatalban. További információval Papp Renáta polgármester is áll rendelkezésre.