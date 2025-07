Hatalmas razzia volt, közel ötezer járművet vizsgáltak át

Senki sem menekült az ellenőrzés alól, összehangolt rendőri akció zajlott a napokban Csongrád-Csanád vármegyében. A július 15–16. között tartott kétnapos razzia során a rendőrség 4793 járművet ellenőrzött, elsősorban az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése érdekében. A rendőrök szabályosan megszállták a 47-es utat Szeged közelében.

Rendőri ellenőrzés. További ellenőrzések is várhatók Csongrád-Csanád vármegyében. ILLUSZTRÁCIÓ: Shutterstock

Ellenőrzés több irányból

A legnagyobb rendőri jelenlét az Algyői úton volt tapasztalható, ahol egymást érték a megkülönböztető jelzéssel közlekedő szolgálati járművek, és szinte alig akadt olyan autós, aki elkerülte volna az igazoltatást. Az ellenőrzésben több egység is részt vett, és nemcsak Szegeden, hanem a vármegye számos pontján állítottak meg autósokat a rendőrök.

Fesztiválszezon = fokozott rendőri jelenlét

A szigorú fellépés indokolt volt: a statisztikák szerint a nyári hónapokban, különösen a fesztiválok, családi rendezvények és szabadtéri programok idején, nő az ittas vezetők száma, ami súlyos balesetekhez is vezethet.

Hat ittas sofőr akadt fenn, további ellenőrzések várhatók

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos tájékoztatása szerint a kétnapos ellenőrzés eredményei alapján hat olyan járművezetőt is kiszűrtek, akik alkoholos befolyásoltság alatt ültek a volán mögé. Egy esetben a véralkoholszint a bűncselekményi határt is átlépte, így az érintett sofőrrel szemben büntetőeljárás indult. A többi öt esetben közigazgatási bírságot szabtak ki. Az ellenőrzés során nem csak alkoholszondás vizsgálatok történtek: az iratok, engedélyek, a járművek műszaki állapota és a passzív biztonsági eszközök (például a biztonsági öv) használata is terítékre került.

A rendőrség a jövőben is ígéri a fokozott jelenlétet, különösen a kiemelt nyári hétvégéken.