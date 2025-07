Hihetetlen, miért nem jelentik be időben, ha valaki nem ad életjelet magáról, ezért válnak eltűnt személlyé emberek

Az ilyen esetekben minden perc kulcsfontosságú lehet. Pillanatok alatt eltűnhet egy gyermek, egy idős hozzátartozó vagy egy barát. Sajnos portálunknak is rendszeresen kell beszámolnia olyan esetekről, amikor valaki már nem tért haza. Elindult, de többé nem érkezett meg. Olyan is előfordult, hogy az eltűnés tragikus véget ért – messze nem úgy, ahogy bárki remélte. A rendőrség mindent megtesz, hogy az eltűntek épségben hazakerüljenek, de nem mindig érkeznek időben. Az alábbiakban megmutatjuk, hogyan segítheti a lakosság a rendőrség munkáját.

Az eltűnt személy megtalálásában a lakosságnak is nagy szerepe lehet. Fotó: Shutterstock

Az eltűnt személy bejelentése életmentő lehet

A rendőrség weboldalán bárki megnézheti az aktuálisan eltűnt személyek listáját. Ez egy nyilvános felület, amely naponta frissül, és lehetőséget biztosít különböző szűrésekre is – például életkor, nem vagy az eljáró szerv szerint. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt is kiemelte, hogy a közösségi oldalakon terjedő felhívások valóban segíthetik a keresést, de csak abban az esetben, ha hiteles forrásból származnak. A rendőrség weboldalán egyetlen kattintással ellenőrizhető, hogy egy felhívás aktuális-e, vagy csupán egy régi, lejárt figyelmeztetés, amit még mindig körbeküldenek és megosztanak a közösségi médiában. A hamis vagy lejárt felhívások elbizonytalaníthatják a lakosságot, így akár a rendőrséggel való együttműködés is elmaradhat miattuk.

Megkeresésünkre hangsúlyozták, hogy a kiskorúak eltűnésének hátterében gyakran nem is eltűnésről van szó, hanem olyan esetről, amikor a gyermek szülői engedély nélkül hagyja el az otthonát. Ilyenkor általában tudható, hogy a gyermek hol tartózkodik, így ezek az esetek más megítélés alá esnek. Nagy Enikő alezredes, az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Körözési Nyilvántartó és Szakirányító Főosztályának vezetője egy korábbi sajtótájékoztatóján elmondta: tavaly 28 ezer kiskorú eltűnését jelentették.

Halogatásra nincs idő

Ha észleljük a bajt, azonnal jelentsük. A filmekkel ellentétben a valóságban nincs várakozási idő. A rendőrség azonnal elindítja a körözést, amint megtörténik a lakossági bejelentés. A bejelentést megtehetjük személyesen, de már online is elérhető egy űrlap kitöltésével. A rendőrség lapunknak kiemelte, hogy a megfelelő bejelentéshez a legrészletesebb leírásra van szükség az eltűnt személyről. Minden apró részlet számít: a külső megjelenés, a ruházat, a szokásai, ismerősei, lakcíme, de még a gyakran használt útvonalak is. Minél több információ kerül a rendőrség birtokába, annál sikeresebb lehet a körözés.