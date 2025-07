A bezárás árnyékában álmodják a jövőjüket: továbbra is bizonytalan, mi lesz a rászoruló gyerekek menedékével

Mi leszek, ha nagy leszek? címmel zajlik a héten nyári tábor a Fatima Ház Alapítvány alkotóházában. A rászoruló gyerekek öt napon át ismerkednek önmagukkal, képességeikkel és a munka világával, de persze játékra is bőven biztosított időt és lehetőséget Kiss Erzsébet kuratóriumi elnök a programok összeállításakor. Éppen ebédidőben látogattunk el a táborba, ahol tucatnyi önfeledt gyerek mesélte lelkesen, egymás szavába vágva a délelőtti kirándulás élményeit. A jókedvet csupán az alkotóház sorsának bizonytalansága árnyékolta be, amely Damoklész kardjaként lóg a Fatima Ház összetartó közössége fölött. Jószívű angyalkáknak köszönhetően már komoly előrelépés történt az ügyben, de még mindig fennáll a veszély, hogy év végéig utcára kerülhetnek a mélyszegénységben élő gyerekek.

A szerda déli pizzapartin kiderült, hogy a Fatima Ház Alapítvány legtöbb táborozójának már komoly terve van jövőbeli foglalkozását illetően. Fotó: Karnok Csaba

Bezárhat a Fatima Ház Alapítvány alkotóháza

Amint megírtuk, veszélybe került a felsővárosi alkotóház működése. Az alapítvány nem nyerte el a szokásos pályázati támogatást, amiből eddig a rezsit finanszírozták, ráadásul a közüzemi díjak költsége is jelentősen megugrott. Végső kétségbeesésében Kiss Erzsébet online adománygyűjtést indított. Elmondta, hogy csordultig telt hálával, amiért sokan siettek ezúttal is a segítségükre. A nagylelkű angyalkáknak köszönhetően a júliusi és az augusztusi rezsi költsége már összejött, így az már biztos, hogy a nyár végégig nem kerül lakat a kapura.

Az alkotóház bázisul szolgál a rászoruló, lakótelepi gyerekeknek, akik közül sokan egyébként az utcán kallódva töltenék a nyári szünetet. Ráadásul közeli közkút híján a gyerekek ott tudnak inni is, emellett, ha más éppen nem is, vajas kenyér mindig akad számukra, ha éhesek és nincs mit enniük.

Digitális jövőt álmodnak, de lesz-e hol megvalósítani ősszel?

Szeptembertől év végéig azonban továbbra is bizonytalan az alkotóház jövője. Leghamarabb januárban kaphatnak ugyanis újra pályázati forrást a rezsire, az egyéb elnyert forrásokat pedig nem költhetik másra, csak a pályázatban megjelölt célra.

Tavaly az ásotthalmi táborok sorsa volt bizonytalan, végül azonban a jószívű támogatóknak köszönhetően három turnusban is táborozhattak a rászoruló gyerekek, akiknek más nyári élményre esélyük sem lett volna. A pályázati támogatásoknak köszönhetően idén két ásotthalmi tábori turnus finanszírozása már biztosított. Ráadásul egy másik pályázaton számítógépeket nyert az alapítvány, amelyeket most telepítenek be az alkotóházba, hogy szeptembertől elindulhasson a mélyszegénységben élő gyerekek digitális kompeteciáinak fejlesztése is. Persze csak, ha maradhatnak, és nem kell végleg bezárni a Fatima Ház Alapítvány szegedi bázisát.