Újabb fertőzés ütötte fel a fejét a szomszédban, akár emberre is veszélyes lehet

A lépfene, vagy más néven anthrax, Horvátország marhaállományát veszélyezteti, de ezen kívül más háziállatokat is érinthet a fertőzés. Az első esetet július 18-án igazolták, az első gyanús hulladékot július 7-én vették át, de kezdetben a diagnózis nem utalt lépfenére, ezért a mintákat toxikológiai vizsgálatra küldték – írja az Origo.

Akár emberre is átterjedhet a Horvátországban megjelent fertőzés. Illusztráció: Shutterstock

Az afrikai sertéspestis mellett a lépfene is komoly problémákat okoz a haszonállatok körében

A fertőzött állat húsa fogyasztásra alkalmatlan. Az Index beszámolója szerint a fertőzött állat akár tünet nélkül, váratlanul is elpusztulhat. Gyógyszeres kezelést nem végeznek rajtuk, megelőzésként bioszabályozási intézkedéseket vezettek be. Elrendelték az állatok kötelező beoltását, az elhullott állatok megfelelő kezelését, mozgáskorlátozást vezettek be, emellett a rágcsálóirtás is különösen fontos a megelőzés érdekében.

Akár emberre is átterjedhet a fertőzés

A betegség emberre is átterjedhet, ráadásul a hosszú lappangási idő miatt nehezen is kimutatható. Mindeddig emberi megbetegedésről nem adtak hírt.

Könnyen elkerülhető a fertőződés, ha horvátországi tartózkodásunk idején kerüljük az állatokkal vagy azok húsával való érintkezést.

Az állattal érintkező emberek antibiotikummal kezelhetők, a betegség kialakulása ezzel megelőzhető. Habár a betegség terjedése elsősorban helyi probléma, közelsége miatt szükséges figyelemmel kísérni a folyamatokat.

A Vrilka községi fertőzött gazdaság bezárásra került, de további helyszíni vizsgálatok folyamatban vannak.

A betegség terjedéséről, veszélyeiről magyarországi illetékes szakértőket is megkérdeztünk, válaszuk érkezése után további információkat közlünk.