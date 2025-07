Megszűnt a Kereszttöltés utcai presszó, senki sem tudja, miért zárt be egyik napról a másikra

Megállt az idő. Információink szerint a Golden Presszó Szegeden múlt hétfőn végleg bezárt, szinte egyik napról a másikra. A környéken élők azt mondják, hogy egyik nap még javában működött minden a megszokott rend szerint, semmi nem utalt arra, hogy másnap már örökre lehúzzák a rolót.

Megállt az idő a Golden Presszó szegedi életében, napokkal ezelőtt végleg bezárt. Fotó: DM.

A Golden Presszó Szegeden bezárta ajtaját

Teljes csend és sötétség fogadott minket a Kereszttöltés utca egyik ismert helyén, a Golden Presszó és lottózóban. A látvány alapján olyan, mintha sietve, minél gyorsabban kellett volna bezárni és elhagyni a területet. Egyik padon üldögélő férfi hívta fel a figyelmünket arra, hogy szinte semmit sem vittek magukkal, még a kamerák is működnek, az áramot sem kapcsolták le. A Golden Presszó és Lottózó a közelben lakók egyik kedvelt helye volt

Ennek ellenére már napok óta nincs mozgás a kocsmában. A pulton még sorakoznak a sörcsapok, de már nincs aki fogyasztja. Ottjártunkkor egy idős férfi azért pattant le biciklijéről, hogy elvegye a küszöbre letett napilapot. Látszott, hogy a kihordott újságok már halomban gyűlnek, de nincs, aki elolvassa őket.

Rejtélyes módon lakatolták le az épületet, a teraszon még kint vannak az ülőbútorok, de több szemtanú is azt állítja, hogy nem dolgozik ott már senki.

– Furcsa, hogy még senki nem hordta el a bútorokat és a kocsma felszerelését. Habár a tv-t már elvitték, mert pár nappal ezelőtt az még itt volt – mesélte egy éppen arra járó férfi. Hozzátette, hogy ha így marad a helyzet, előbb-utóbb szemet vetnek a kocsma őrizetlenül hagyott értékeire.

A tulaj válasza

Múlt héten megkerestük a presszó üzemeltetőjét, aki akkor megerősítette lapunknak a bezárás tényét, ám hozzátette, hogy ez egyelőre nem nyilvános információ. Azóta ismét próbáltuk elérni, de megkeresésünkre már nem reagált. Árulkodó jel volt számunkra, hogy beírva a kocsma nevét, a Google már azt jelzi: „átmenetileg zárva”. Egy helyi Facebook-csoportban is felvetették a presszó lehetséges bezárását. Úgy tűnik, hogy a szóbeszédek végül igaznak bizonyultak.

Nem ez az első bezárt vendéglátóhely

Rendkívül elkeserítő, hogy sorra zárnak be a helyek a városban. A Golden Presszó és lottózó a szegediek egyik kedvelt találkozóhelye volt, a Google értékelések alapján is népszerű és jó helynek számított. Talán egy újabb értéket veszített el a város, ahogy korábban a Tápai utcai Spar bezárásakor, a Plázában működő művészellátó bolt megszűnésekor, vagy a belváros egy ikonikus fagyizójának eltűnésekor is érezhettük. A kocsma további sorsa ismeretlen, de amint kiderül, megírjuk.