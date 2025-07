Elhunyt Szeged egyik legnagyszerűbb gyermekorvosa

A Délmagyarországgal kollégája, Dr. Katona Márta tudatta a hírt, miszerint életének 91. évében elhunyt Dr. Ilyés Mária, Szeged egyik legismertebb gyermekorvosa.

Dr. Illyés Márta gyermekorvosra emlékeznek. Fotó: Shutterstock

Dr. Katona Márta így emlékezett:

Dr. Illyés Mária emlékére

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy 2025. július 20-án, életének 91. évében elhunyt Dr. Ilyés Mária gyermekorvos. Nagy szeretettel és tisztelettel emlékezünk a csodálatos emberre és a nagyszerű orvosra. Egész életét orvosi hivatásának szentelte, minden tudását, emberségét és szeretetét a beteg gyermekek gyógyítására fordította. A SZOTE (ma SZTE) Gyermekgyógyászati Klinikáján dolgozott 27 évig, ahol bekapcsolódott Dél-Magyarország hemato-onkológiai betegségben szenvedő gyermekeinek ellátásába. Gyógyító munkáját munkatársaival magas színvonalon, a kor követelményeinek megfelelően végezte éveken át. Szakmai elhivatottsága mellett nagy figyelmet fordított arra is, hogy lelki támaszt nyújtson a súlyos betegek családtagjainak. Minden életkorban tragikus, ha felmerül a gyógyíthatatlanság ténye, egy gyermek esetében azonban ez kimondhatatlan fájdalom, ami olyan pszichés terhet ró a hozzátartozókra, amely tönkre teheti a családok életét. Nagy figyelmet szentelt munkatársaira, segítette és tanította a fiatal orvosokat, ápolónőket, olyan légkört teremtett az osztályon, ahol mindenki szívesen dolgozott. Ő tényleg olyan orvos volt, amilyennek minden orvosnak lennie kell(ene): empatikus, nagytudású, odafigyelő, reményt adó. Az évek múlásával sem hagyta abba orvosi munkáját; klinikai pályafutását követően nagy tiszteletben álló házi gyermekorvosként folytatta a gyógyítást Szegeden. A kis betegek nagyon szerették "Marika nénit", rendelőjében olyan légkört teremtett, ahová félelem nélkül mentek a gyermekek és a szülők is. A Szegedi Gyermekszívek Gyógyulásáért alapítvány kuratóriumi tagjaként a közéleti munkában is aktívan részt vett és segítette a beteg gyermekek gyógyulásához szükséges eszközök beszerzését a klinikára. Munkájához erőt merített hitéből és a klasszikus zene iránti szeretetéből. Hosszú évekig énekelt a Zenebarátok Kórusában, rendszeresen látogatta a koncerteket és az operaelőadásokat. Nagyon szerény ember volt. Nem vágyott hírnévre, dicsőségre, ő csak a beteg gyermekeket akarta mindig gyógyítani. Köszönet a házi betegápolás elhivatott munkatársainak, az SZTE ÁOK Sürgősségi Betegellátó Osztály és az Infektológiai Klinika Belgyógyászati Osztály orvosainak és ápolóinak, hogy méltó körülmények között töltötte életének utolsó heteit. Nyugodjon békében!