Újabb fesztiválról száműzik a készpénzes fizetést, a makói lakosok két pártra szakadtak miatta

– Idén egy kis változás jön az étel-ital vásárlásában: a Hagymafesztivál árusainál kizárólag készpénzmentes fizetésre lesz lehetőség – hallható abban a rövid videóban, amit közösségi oldalán hoztak nyilvánosságra a legnagyobb makói rendezvény szervezői. Mint kiderült, akinek bankkártyája van vagy telefonon használ digitális kártyát, az ugyanúgy tud vele fizetni, mint eddig. Aki azonban nem rendelkezik ilyennel, annak úgynevezett Festipay kártyát kell kiváltania. Ezt több feltöltőponton meg lehet majd tenni a fesztivál területén, 500 forint kauciós díj ellenében, illetve rátölteni a kívánt összeget. A díjat, illetve a megmaradt pénzt a rendezvény végén mindenki visszakapja. A videóban elhangzik még: a vidámparkon, illetve a kézműves vásárban továbbra is lehet készpénzzel fizetni, illetve hogy minden árus egyértelműen jelezni fogja standján, hogy milyen fizetési módot fogad el.

A Hagymafesztivál Makó legnagyobb rendezvénye – korábban nem szabták meg az itteni fizetés módját. Archív fotó: Szabó Imre

A Hagymafesztivál látogatói két pártra szakadtak

A szervezők az újdonságot azzal harangozták be, hogy egyszerűbbé teszi a fesztiválozók életét – nem fog csörögni az apró a zsebükben. A bejegyzésre szokatlanul sok reakció érkezett, és ami az igazán különös: ezek nagyon nagy többsége tetszést kifejező ikon, a hozzászólók viszont szinte kizárólag ellenérzésüket tették szóvá. Többen jelezték, idősek, gyerekek számára ez nem egyszerűbbé, hanem nehézkessé teszi az életet. Felvetődött, hogy a Hagymafesztivál, ami egyébként is nyitott rendezvény, ehhez kicsi. Többen emlékeztettek arra, hogy a készpénzes fizetés kizárása egyes fesztiválokat ellehetetlenített, erre reagálva ugyanakkor egy hozzászóló úgy vélte, ennek az az oka, hogy így kifehéredtek a bevételek. Néhányan berzenkedtek amiatt, hogy az újdonság árnövekedéshez fog vezetni, illetve volt, aki úgy gondolta, mivel július 1-jétől a készpénzfizetés alapjog, a kártya bevezetése törvénysértő. Erre a szervezők reagáltak is, mondván: ezt a módszert a jogszabály igenis megengedi.

A turisztikai tanácsnok öröme nem felhőtlen

Megszólalt az ügyben röviden hozzászólóként, illetve közösségi oldalán bővebben is Kiss Ádám önkormányzati képviselő, a város turisztikai tanácsnoka. Azt írta, a döntésről utólag értesült, és nem a kedvenc újítása; egyrészt, mert nem emberközeli, másrészt mert az árusoknak nyűg és plusz teher, no meg mert sokaknak a készpénz jelenti a biztonságot. Ettől függetlenül bízik a rendszer gördülékenységében, az észrevételeket pedig továbbítja a szervezőknek – ígérte.