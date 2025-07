Tíz éve épült meg a hazai határvédelem kulcseleme, amely mindent megváltoztatott

Pontosan tíz éve, 2015 nyarán kezdődött meg a déli határ mentén a biztonsági határzár kiépítése Magyarországon. A kormány a migrációs válságra adott válaszként döntött a műszaki határzár megépítéséről, amely azóta is élesen megosztja a közvéleményt és politikai viták tárgyát képezi, ugyanakkor a gyakorlatban immár egy évtizede meghatározó eleme a magyar határvédelmi rendszernek.

A biztonsági határzár a Magyarország déli határán, a szerb és horvát határszakaszon épült ideiglenes határzár, melynek célja a tiltott határátlépések megakadályozása, valamint a migráció szabályozása volt. A határzár 2015-ben épült, és azóta is a határvédelem része. Archív Fotó: Kanok Csaba

Határzár: gyors válasz egy gyorsan súlyosbodó helyzetre

2015-ben naponta több ezer illegális határátlépést regisztráltak, elsősorban a magyar–szerb határszakaszon. A kormány válaszként döntött a kerítésről, amely nem csupán egy egyszerű drótakadály: mozgásérzékelők, hőkamerák, világítás, járőrszolgálat, valamint katonai és rendőri jelenlét egészíti ki a védelmi rendszert. A kerítés rövid távon eredményesnek bizonyult. A statisztikák szerint a határzár felállítása után az illegális belépések száma meredeken csökkent. Azonban az embercsempészet és a szervezett bűnözés átalakult, a módszerek ma jóval kifinomultabbak, a próbálkozások száma pedig továbbra is jelentős.

Hatékonysága

A kormányzati kommunikáció szerint a határzár hatékonyan gátolta meg az ellenőrizetlen határátlépéseket, és biztosította az ország szuverenitását, illetve az uniós külső határ védelmét is. A statisztikák szerint 2016-ra az illegális belépések száma drasztikusan csökkent, ugyanakkor az embercsempészet és a határsértési kísérletek továbbra is jelentős problémát jelentenek. Az utóbbi években naponta akár több száz esetet is regisztrálnak. Az elkövetők egyre szervezettebb és agresszívebb módszereket alkalmaznak.

Gazdasági és társadalmi hatások

A kerítés építése és fenntartása jelentős közpénzbe került. Egyes becslések szerint a tíz év alatt több száz milliárd forintot fordítottak a határzárra, a járőrözésre, a technikai eszközökre és a személyi állomány költségeire. Az érintett határmenti településeken – mint Ásotthalom, Mórahalom vagy Röszke – a helyiek kezdetben vegyesen fogadták a változásokat, de mára a mindennapi élet részévé vált az állandó rendőri jelenlét és a határvédelmi infrastruktúra.