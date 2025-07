Mosolyt csalt egy szegedi kisfiú arcára Hevér Gábor és Csuja Imre, színészek és rajongók segítenek, hogy esélye legyen Gerinek a gyógyulásra

Különleges élményben volt része hétfőn Kovács Gerinek. A Duchenne-szindrómás szegedi kisfiú részt vehetett egyik kedvenc sorozata forgatásán, ráadásul az egyik főszereplő volt az idegenvezetője a kulisszák mögött.

Hevér Gábor és Csuja Imre is a szívén viseli a szegedi Duchenne-szindrómás Kovács Geri sorsát, mindketten anyagilag is hozzájárultak a kisfiú gyógyulásához. Fotó: RTL Klub

Hevér Gábornak köszönhetően Geri eljutott Pajkaszegre

– Édesanyám ismeri Hevér Gábor anyukáját. Rajta keresztül kerestük meg a szegedi származású színészt, elsősorban abban kérve a segítségét, hogy Geri ügye nyilvánosságot kapjon. Számunkra most nagyon fontos, hogy minél többen halljanak róla, hiszen 1,3 milliárd forintot kellene összegyűjtenünk arra a génterápiára, amely esélyt adna neki a betegséggel szemben – mondta el lapunknak Geri édesanyja, Kovács-Baltás Daniella. Többször megírtuk már: az MRNS-technológián alapuló gyógymódot, mely megállítja az izmok elhalását, és amelyet 6 éves koráig, azaz egy éven belül meg kellene kapnia, egyelőre még csak az USA-ban és az Egyesült Arab Emírségekben engedélyezték, ára pedig 3,2 millió dollár. Ezt alapítványon keresztül igyekeznek jószándékú emberek adományaiból összegyűjteni.

– Hevér Gábor ötlete volt, hogy menjünk el megnézni A mi kis falunk forgatását, mi pedig örömmel vettük a meghívást. Már az utazás is hatalmas élmény volt Gerinek, hiszen nem jártunk még vele hegyvidéken, alföldi gyerekként pedig nagyon furcsa volt számára a sok emelkedő és szakadék. El sem akarta hinni, hogy ez is Magyarország – mesélte nevetve az édesanya. Hasonlóan összezavarodott akkor is, amikor kiderült, hogy a sorozatból Árpiként megismert színészt igazából Gábornak kell szólítani, mert az a neve.

Csuja Imre a napi gázsiját ajánlotta fel a Duchenne-szindrómás kisfiúnak

– Mindenki nagyon kedves volt. Geri beülhetett a rendezői székbe és onnan nézhette végig Hevér Gábor és Csuja Imre közös jelenetének felvételét. Gábor végigmutogatta neki a kamerákat és türelmesen válaszolt minden kérdésre. Sőt még ebédelni is meghívtak bennünket – sorolta élményeiket az édesanya. Összesen három órát töltöttek Pajkaszegen, az igazi meglepetés pedig itthon érte őket.

– Szerdán este a Fókusz című műsorban beszámoltak a látogatásunkról, és az adásból derült ki számomra, mennyi felajánlást kaptunk – mesélte Daniella. Csuja Imre a riporternek árulta el, hogy nem tudta, ki érkezett a forgatásra, de amikor elmondták neki, hogy a szegedi kisfiú olyan betegségben szenved, melyre az egyetlen terápia a világ második legdrágább készítménye, azonnal felajánlotta napi gázsiját Geri gyógykezelésének támogatására. Az is elhangzott, hogy a sorozatot gyártó produkciós iroda is támogatja majd a családot.

– Hevér Gábor pedig másnap felhívott, hogy elkérje az alapítvány adatait, hogy ő is tudjon utalni – mesélte az édesanya, aki nem győz elég hálásnak lenni a szegedi színésznek a kisfiát ért élményekért és persze a neki köszönhető anyagi segítségekért.