„Csak tíz perc volt”, de a hőguta ennyi idő alatt végzetes!

Hőguta: a kutyák pár fokos testhő emelkedésbe is belehalhatnak

Rengei Antal állatorvos lapunknak elmondta, minden nyáron hetente több hőgutát kapott állatot is el kell látniuk, sok esetben pedig sajnos nem is tudják megmenteni az életüket. Ilyen tragédiát egyébként nem csak az autóba zárás okozhat. Hasonlóan járnak azok az állatok is, melyek keneljét tűzi a nap. Az állatorvos pedig sok olyan esettel is találkozik, amikor a nyári sétáltatás során kap hőgutát a kutya.