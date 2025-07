Lóri implantátuma most először kapcsolta be a hangokat, ezt hallotta elsőnek a tizenegy éves kisfiú

A cochleáris implantátum külső beszédprocesszorát kapta meg most Lóri. A programozás során először nagyon halk, majd egyre hangosabb jelek érzékelésének segítségével Lórival beállítottuk a processzort. Ezt mind a 22 elektródán elvégeztük. Ezután bekapcsoltuk a készüléket és életében először hallott az okos implantátummal. Ez egy elektromos hallás, amit meg kell tanulnia használni. Elsőként a zajok intenzívek, viszont finomhangolással már most is elérhetünk egy olyan szintet, ami lehetővé teszi az alkalmazkodást és a beszédértés tanulását is. A cél, hogy ne zavarja, tudja otthon is használni és a beszédből is megértse már most a lehető legtöbbet.