Biztonságosnak hitt utcákban is aggódhatnak az autótulajdonosok, fényes nappal is lecsapnak a tolvajok

Információink szerint ismét a katalizátorok kerülhettek a tolvajok célkeresztjébe Szegeden, ezúttal a korábban nyugodt, biztonságosnak tartott utcákban. Az egyik közösségi oldal friss posztjában hívták fel a figyelmet arra, hogy a Szatymazi és a Kukovecz Nana utcákból is ellopták két, régebbi évjáratú, 1.6-os benzines autó katalizátorát. A posztoló szerint nem csak az Opel típusok lehetnek veszélyben, de a bejegyzésben konkrétan ezek kerültek említésre.

Újabb szegedi utcák parkoló autói kerülhettek a tolvajok célkeresztjébe. A katalizátorok leszerelésének módszere egyszerű és sajnos villámgyors. Illusztráció: Shutterstock

Másik városrész is érintett lehet

A bejegyzés nyomán több szegedi is jelezte, hogy hallott hasonló esetről más városrészekben is, így elképzelhető, hogy a tolvajok célzottan kutatják fel a régebbi típusú járműveket.

Az egyik hozzászóló arról számolt be, hogy a Pentelei soron nemrég egy Volkswagen Sharanból és egy benzines Picassóbol is kilopták a katalizátort.

Nem először csapnak le a tolvajok

A katalizátorlopás nem új keletű a városban. Nem ez az első alkalom, hogy Szegeden katalizátorokra specializálódott tolvajok garázdálkodnak. 2022-ben és 2023-ban is jelentettek eseteket szegedi lakótelepeken, a rendőrség mindkét esetben elkapta az elkövetőket. Akkor is jellemzően régebbi benzines autók váltak célponttá, amelyeket az utcán, közterületen parkoltattak. A módszer egyszerű, de sajnos hatékony: a tolvajok néhány perc alatt, sokszor fényes nappal, akár egy forgalmasabb utcában is képesek leszerelni a parkoló autók értékes alkatrészét.

A katalizátorok anyaga a lényeg

A katalizátorok a kipufogórendszer részei, amelyek értékes nemesfémeket, például platinát, palládiumot és ródiumot tartalmaznak. Ezek az anyagok a fémkereskedelemben rendkívül keresettek és drágák. Egyetlen katalizátor akár több tízezer forintot is érhet a feketepiacon. A tolvajok ezért célzottan keresik azokat a modelleket, amelyek katalizátorai nagyobb arányban tartalmazzák ezeket a fémeket. Ilyenek főképp a régebbi évjáratú benzines típusok.

Levélben érdeklődtünk a Szegedi Rendőrkapitányságnál, hogy mennyi lakossági bejelentés érkezett a közelmúltban katalizátorok lopásával kapcsolatosan. Amint megérkezik a válasz, beszámolunk a fejleményekről.