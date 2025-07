Vásárhelyen elszabadultak az indulatok a kórháznak adományozott klímák után, az önkormányzat az egyik kezével ad, a másikkal elvesz

A vásárhelyi kórház egy részében van klíma, de többre van szükség, a most felajánlottak nem fedik le teljesen az igényeket, még több kellene.

A vásárhelyi kórház több kórtermében van klíma, de még több kellene. Fotó: Török János

Feltételes módban már megkezdték a berendezések beszerzését

– Június 26-án volt az idei év legmelegebb napja. Polgármester úr, útban Erdély felé, videóbejelentkezésében azt javasolta, hogy a kórháznak ajánljon fel az önkormányzat 10 klímaberendezést, beszereléssel együtt. A vásárhelyi kórház jelenleg nem teljesen klimatizált. A kórház az állam tulajdonában van, de az önkormányzat érzi a felelősségét, mivel 43 ezer vásárhelyi polgár tartozik a kórházhoz, és járási szempontból is fontos feladatot lát el az egészségügyi intézmény. Még aznap megtörtént az írásbeli felajánlás, a kórház visszajelzett, hogy elfogadják – mondta a július 15-i közgyűlésen Petrovics György, aljegyző.

Klíma: Előbb a bejelentés, utóbb a döntés

Kiderült, a klímák beszerzését „feltételes módban” megkezdték, mert ahhoz a közgyűlés jóváhagyása szükséges, ami július 15-én történt meg. Akár már a következő két hétben megtörténhet a klímák beszerelése.

Márki-Zay Péter polgármester elmondta, vannak klímák a kórházban, nem nulláról indulnak, de továbbiakra is szükség van.

– Úgy gondolom, a 10 klíma nem fedi le a teljes igényt. Örömmel jelentem be, hogy egy magánszemély is csatlakozott a felajánláshoz, így már tizenegy új klímája lesz a kórháznak. Az önkormányzat költségeit csökkenti, hogy egy szerelő vállalta, hogy a 10-ből öt klímát ingyen szerel be.

A gesztus üdvözlendő, de látják mögötte a politikai haszonlesést

A Fidesz–KDNP képviselőcsoportja július 14-én kiadott egy közleményt a klímafelajánlással kapcsolatban. „Hódmezővásárhely városa 10 légkondicionáló berendezést ajánlott fel a vásárhelyi kórháznak. A gesztus, a cél még akár üdvözlendő és támogatható is, ha nem ismernénk a mögötte meghúzódó politikai haszonlesést. A nagylelkű felajánlással párhuzamosan ugyanis a város éppen huszonhétmillió-háromszázezer forintot követel a kórháztól egy vitatott parkolóhasználat miatt. Ha a város elengedné ezt a sarcot, akkor a kórház ebből a pénzből nem 10, hanem 90 légkondicionálót is tudna venni.