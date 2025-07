Az idomított csimpánzozós Kökény Attilára Kakasszéken rábíztak egy biogazdaságot, aztán ez lett a vége

Kökény Attila neve nem ismeretlen Csongrád-Csanád vármegyében, a Székkutashoz tartozó kakasszékiek pedig elég jól kiismerték.

Kökény Attila sokfelé megfordult már az országban. Forrás: Talajmegújító Gazdák Egyesülete Facebook oldala

Szakértő, vagy nem szakértő?

„...ha valaki egy idomított csimpánz szintjén termel négy-öt veszteséges hozamú haszonnövényt a versenyképtelenül magas önköltségével és talajpusztító szántással, mert úgyis megél a támogatásból, akkor ideje motiválni a gondolkodásra és fejlődésre. A megszámlálhatatlan milliárd AKG és AÖP elpocsékolása után ideje a tanulásnak.” Ezt a mondatot Kökény Attila, a Tisza Párt agrárszakértője írta egy poszt alatti kommentben. A Magyar Nemzet szerint Magyra Péter nem határolódott el ettől a kijelentéstől, csak azt állította, „kiforgatták” Kökény Attila mondatait. Szerinte a szakértő nem a Tisza politikusa, csak egyike a több tízezer önkéntesnek, szakértőnek, Tisza-sziget-tagnak.

Mit keresett Kökény Attila Kakasszéken?

Kökény Attila sokfelé megfordult már az országban. Dolgozott grafikusként, informatikusként, egy paintballos cégnél, még Bécsben is foglalkoztatták egy ideig. 2010-ben rákbetegséget diagnosztizáltak nála, ezután fordult az egészséges élelmiszerek termesztése felé. Az agrárszakmát nem tanulta. Egy kis darab földön kezdett gazdálkodni, a talajmegújítást tűzte zászlajára.

Kökényt 2015 őszén kérte fel Kovács Gábor bankár a biogazdálkodási kft.-je vezetésére. Egy mintafarmot szeretett volna létrehozni. „Amit Kakasszéken a következő időszakban megvalósítunk, nem hagyományos biogazdálkodás. Az egész terület ökológiai rendszerét átalakítjuk. Nemcsak a szántóföldre koncentrálunk, a környezetét is úgy alakítjuk át, hogy segítsük a termelés egészségét” – nyilatkozta 2015 őszén lapunknak. A helyiek szerint duma az volt, de eredmény nem sok.

Nyers megfogalmazásokat és gazmagokat is kaptak

A környék gazdáival úgy tudni, többször is vitába keveredett Kökény Attila, aki a nyers megfogalmazásai miatt nem volt túl népszerű a helyiek körében. Ráadásul többen is megitták a reformok keserű levét, a Kökény Attila által menedzselt földekről a környék gazdálkodóinak területére, többek között bioművelt területekre is, bekerültek nem kívánatos növények, gyomok. Emiatt többen haragudtak a talajmegújító gazdára, aki, emlékeik szerint, a módszereivel nem tudott jó terméseredményeket felmutatni. Kökény Attilának egyébként nem volt hosszú életű a kakasszéki tevékenysége, 2018. júliusától már nem ő vezette a bio kft.-t.

Bár a székkutasiak kaptak ízelítőt Kökény Attila modorából, még őket is meglepte, hogy idomított csimpánzoknak nevezte a gazdákat. A kijelentését július 19-én, a hivatalos Facebook-oldalán úgy kommentálta: „Ma népszerű lettem a kormánymédiában egy Facebookos csevegésünk alapján.”, majd hozzátette, „az évente több tízmilliárdos kárt okozó, talaj- és környezetpusztítás van jelenleg szponzorálva az európai uniós támogatásokkal. Ennek véget kell vetni.”

Július 21-én délután egy másik posztban azonban, ki tudja, hogy saját belátásból, vagy felsőbb utasításra, mégis visszakozott, elnézést kért a kifogásolható szóhasználatért, és sajnálta, ha megsértett bárkit a megfogalmazásával.