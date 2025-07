Csak egy átlagos szüretnek indult a nap, nem hitték volna, hogy pont ez bújik elő a földből – videóval

Czuczi Sándor Kútvölgyön él a családjával. Nála olyan a kert, mint egy oázis. Van ott minden, a dr. Guyot Gyula fajtájú körtétől a zöldbabon át, a paradicsomig. Természetesen krumpli is terem a kertben, nem is kevés, mert 1000 tő alól szüretel a gazda. Krumpliszedés közben találtak valami olyasmit, amiről úgy gondolták, ezt mindenkinek látnia kell!

Szív alakú krumplit talált a kertjében Cuczi Sándor. Fotó: Kovács Erika

Olyan a kertje, mint egy oázis

– Engem minden hajnal a keretben talál. Ma is már 5-kor ástam ki a krumplit, 10 órára 285 tővel végezetem – mondta beszélgetésünk elején az aktív éveiben kőművesként dolgozó férfi, aki tanyán nőtt fel és beletanult a mezőgazdaságba is, ami nemcsak a hobbija lett, de az élete is. Szinte minden szabad percében ott dolgozik, ami meg is látszik a kerten. Ebben az egyre sivatagosabbá váló klímában olyan a kertje, mint egy oázis, vagy maga a földi Paradicsom. 65 gyümölcsfája, sokféle szőlője van. Ötféle babot, céklát, paradicsomot, paprikát, dinnyét, tököt és még rengeteg mindent termeszt, annyi félét, hogy napestig sorolhatnánk.

Fotó: Kovács Erika

Egy-egy tő alatt átlagban 1 kiló termés

– Összesen 1000 tő krumplit vetettem, jól haladunk a felszedéssel, már nagyjából 600 kilónál tartunk. Természetesen ez jóval több, mint ami a családunknak kell, háztól szoktuk eladni a plusz termést. Hogy kevés eső hullott, ez meglátszik a terméseredményen is, pedig rendszeresen locsolok mindent. Ez nem olyan, mintha az eső áztatná, a locsolás inkább csak az életben tartáshoz elég – említette meg Czuczi Sándor. Mindezek ellenére elégedett a termésátlaggal, ami jelenleg 1 kiló körül van tövenként.

A fészekből előkerültek hatalmas nagy krumplik is, 70 dekásak, amikből egyet is elég lesz megpucolni, hogy két személyre sült krumpli készüljön ebédre.

Ez a krumpli csodás formát öltött

A krumplik között találtak azonban egy kicsi, marokban elférő, szabályos, szív alakú krumplit is. Czuczi Sándor úgy tartja, a termés mellett ez a gazda jutalma az elvégzett munkáért, így köszöni meg a föld a gondoskodást.

– Fiammal szedtük a krumplit. Amikor a két 20 literes vödör megtelt, talicskára tette és levitte a pincébe, ahol tároljuk. Egyszer csak hallom, hogy kiabál: „Apa! Nézd meg, mit találtam!” – és hozta a tenyerében a kis szívkrumplit. Már az előző években is találtunk szív alakú krumplikat, de azok nem ilyenek voltak, nem voltak szabályosak. Ez viszont olyan szép, hogy formázni sem lehetne különbet! – mutatta.