Restaurálásra szorul az eltört Vénusz, visszatérése még bizonytalan

Mint megírtuk, a civil szervezet a kukorica-útvesztő programját idén a bolygók mostani különleges együttállása jegyében szervezte meg. A labirintus kézi erővel kialakított útvonala ezért most a Naprendszer égitestjeit jeleníti meg egy helyi gazda kukoricatáblájában, ha a levegőből nézik. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy aki gyalog sétál a helyszínre útközben a bolygók makettjeit is láthatja. Ezek egyikét rongálták meg és lopták el mindjárt a nyitás után.

A kukorica-útvesztő látogatóit ez a tábla fogadja. Fotó: Kiss Mária Hortensia Kör

A kukorica-útvesztőnél tábla helyettesíti

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör az útvesztő közösségi oldalán a tettest arra kérték, inkognitója megőrzése mellett juttassa vissza a makettet. Bár a Vénuszt ábrázoló, 3D-s nyomtatással és Borsi Sándor ötlete alapján készült alkotást a tettes bedobta a kört vezető Endrész Erzsébet udvarára, az közben meg is sérült. Kettétört, emiatt nem is tudták az út menti helyére visszatenni. Helyette egy tábla került oda, melynek szövege szerint a Vénusz bolygó barbár emberi támadás miatt súlyosan megsérült és csak hosszas restaurálás után kerülhet vissza. Azt egyelőre nem tudni, ez mikor várható, de az útvesztő ettől függetlenül látogatható.