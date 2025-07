Agyvérzéssel született Marcu, minden lépéséért küzd a kisfiú, de nem adja fel – teljes életet is élhetne és csak egy kicsi kellene hozzá – galériával

- Anya, én is szeretnék! - mondja gyakran a 4 és fél éves maroslelei Vass Marcell gyakran a játszótéren, amikor társait játszani látja. Szülei ilyenkor nehéz szívvel magyarázzák neki, hogy ő erre sajnos nem képes – mostanában viszont biztatják is, mert felmerült annak a reménye, hogy egyszer lábra állhat. Ehhez azonban egy költséges külföldi műtét is kellene.

A külföldi műtét jelenti a reményt Marcunak. Családi fotó

Koraszülött volt, agyvérzést kapott

Marcu azért mozgáskorlátozott, mert az agy mozgásközpontja megsérült: egy fertőzés miatt koraszülötten jött a világra, és csecsemőként agyvérzést kapott. Akkor még nem lehetett tudni, ez pontosan milyen hatással lesz a későbbi életére. Azt azonban megmondták az orvosok, nagyon kemény munkára lesz szükség ahhoz, hogy egyáltalán – akár segédeszközzel – járni tudjon. Otthon például minden majdnem minden helyiséget padlószőnyeg borít, mert a kisfiú eddig csak mászva tudott közlekedni, az utcán meg úgy, ha valaki fogja a kezét. Rendszeresen jár fejlesztő terápiára. Most 4 és fél éves és azt tanulja, hogyan tud majd önállóan úgynevezett rollátorral közlekedni. Számára ez azért nehéz, mert mivel a sarkát nem tudja letenni, az egyensúlyérzéke sem jó.

A külföldi műtét és a terápia költségei

- Az úgynevezett Nazarov-műtét műtét ezen is segítene. A célja alapvetően az volna, hogy a letapadt izmokat felszabadítsa, ezáltal azok fejlődésnek, növekedésnek indulhatnának, megerősödhetnének. Így elkezdhetne tanulni járni – az operációt követő egy éves terápia ez utóbbihoz kell. Pusztán a sebészi beavatkozás önmagában nem elég – foglalta össze a lényeget Marcu édesanyja, Vass-Pernye Katalin. Ő egyébként üzletvezető, bolti eladó volt, amíg dolgozott - most otthon van a kisfiúval és húgával - , férje pedig a az egyik makói üzem munkása. Mivel Marcellre állandóan figyelni kell, a mindennapok logisztikása óriási feladat, ebben a nagymama segít a családnak.

Megtudtuk, a műtétet Barcelonában tudják elvégezni, ez viszont az egy éves terápiával és a szükséges felszerelésekkel együtt 3 millió 947 ezer forintba kerülne.

A család támogatására már most sokan összefogtak. A repülőjegyük megvásárlását például felajánlotta egy vállalkozó, augusztusban a makói Silver pub jótékonysági estet rendez, szeptemberben meg a maroslelei Bozsó Chiptuning autóstalálkozóján gyűjtőpont és jótékonysági sütivásár is lesz. Aki szintén segíteni szeretné a kis harcos küzdelmét, a Sára Lépteiért Alapítvány révén, a 11735005-26062082 számú OTP-számlára utalva teheti meg; közleményként be kell írni, hogy Vass Marcell.