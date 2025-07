A Homokhátságon a kivételes természeti értékek mellett számos tanyasi kihívással találkoztak a kutatók

ELTE-s hallgatók kutatták a természetvédelem és az önellátás lehetőségeit a Homokhátság szívében, Ásotthalmon. A KRTK Regionális Kutatások Intézete által koordinált „A Homokhátság rezilienciájának növelése bioregionális tervezéssel” című kutatás keretében dolgoztak, aminek célja annak vizsgálata, hogyan lehet ellenállóbbá (reziliensebbé) tenni a Homokhátság térségét tudatos, régióhoz illeszkedő tervezéssel.

Kutatás zajlott Ásotthalmon, ahol ELTE-s hallgatók testközelből ismerkedtek meg az ásotthalmi tanyavilág és természetvédelem kihívásaival. Fotó: Ásotthalmi Hírmondó/Facebook

Kutatás: tanyavilág, ahogy belülről látszik

A kutatócsoport egyik fő célja az volt, hogy közelebb kerüljenek a tanyán élők mindennapjaihoz nemcsak kérdőívek és beszélgetések útján, hanem személyes jelenléttel, résztvevői megfigyeléssel is. Négy hallgatói csapat két napon keresztül csatlakozott a helyi tanyagondnoki szolgálat munkájához, bekapcsolódva például az ebédkiszállítás napi rutinjába. Nemcsak a szociális ellátás működését ismerhették meg, hanem azokat a kihívásokat is, amelyekkel a tanyán élők szembesülnek.

A homoki táj múltja, jelene és kihívásai

Ásotthalom kivételes természeti értékeket őriz: homoki sztyepprétek, láprétek, védett erdők és egy különleges, földikutyáknak otthont adó élőhely is megtalálható a térségben. A terepbejárások során a hallgatók a helyi szakértők vezetésével járhatták be a Kiss Ferenc-emlékerdőt, az Ásotthalmi láprétet és a tanulmányi erdőt is. A szakmai túrák vezetői között ott volt Andrési Pál, a Bedő Albert Erdészeti Technikum oktatója, aki a homoki erdőtelepítések múltjáról, jelenéről és a klímaváltozásból fakadó szárazodás okozta kihívásokról is beszélt. A kutatók megtudhatták például, hogy míg országosan a terület 21 százalékát borítja erdő, Ásotthalmon ez az arány közel 60 százalék, ennek jelentős része ültetett fenyőerdő.

Fotó: Ásotthalmi Hírmondó/Facebook

Kutatás a jövőért

A terepgyakorlat nemcsak a hallgatók számára jelentett új élményeket és tudást, hanem fontos adatokkal, tapasztalatokkal is bővítette az ország egyik legfontosabb régiós kutatási programját. Az ásotthalmi tapasztalatokon keresztül mélyebb képet kaptak a kutatók a Homokhátság élelmiszer-termelési lehetőségeiről, természetvédelmi kihívásairól és az itt élő közösségek alkalmazkodóképességéről.