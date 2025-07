A szabályszegő gazdik miatt zárták be a csongrádi kutyastrandot, nagy a felháborodás

Egyes gazdik nem tartották be a szabályokat, aminek most a többi kutyás issza a levét. Ideiglenesen bezárt a kutyastrand.

Voltak, akik legfőképpen a kutyastrand miatt választották Csongrádot a nyaralásuk helyszínéül. Most tanácstalanok, mi legyen a kutyájukkal? Illusztráció: Shutterstock

Néhány felelőtlen gazdi kutyája riadalmat okozott

– Megkaptam Csongrád város jegyzőjének levelét, amelyben arra utasít, hogy a Körös-toroki strandon kijelölt kutyás strandot ideiglenesen zárjuk be – ezt a hírt Kiss István, a Csongrádi Homokföveny igazgatója jelentette be a Csongrádi Körös-torok Facebook-oldalon. A kommentelők többsége nem örült, voltak, akik többek között a kutyás strand miatt választották nyaralási helyszínként Csongrádot.

– Tavaly a kutyás strand kialakításával szerettem volna örömet szerezni a kutyabarátoknak egy olyan fürdetőhellyel, amely az előző évben különösebb probléma nélkül üzemelt. Sajnos az idei évben rengeteg probléma adódott abból, hogy egyes gazdik nem tartották be a szabályokat a kijelölt hely használata során. Számos bejelentést kaptunk, és bár egy hete igyekeztünk még egyértelműbben kijelölni a fürdetőhelyet, a kutyák így is olyan területekre mentek ki, ahol zavarták a fürdőző vendégeket, sőt, riadalmat is okoztak. A sétányon is gondot jelentett a szájkosár nélküli kutyasétáltatás, ami a Körös-toroki strandrendelet szerint tilos. Kutyát vagy más állatot a fürdőhely területén tartani, oda bevinni, beengedni szigorúan tilos, kivétel vakvezető-, munka kutya.

Kiss István azt is leírta, hogy előfordult olyan eset is, hogy egy kutya a tusolót használta a kisdolga elvégzésére, a gazdája pedig a felszólításukra csak annyit mondott: „Úgyis lefolyik.”

A kommentelők szerint nagyobb baj van az emberekkel, volt, aki óvszerbe lépett a homokban

– Ez a hozzáállás veszélybe sodorhatja a strand működését is, hiszen a szakhatóság akár be is zárhatja azt ilyen esetek miatt. A következő év elején szándékomban áll újratárgyalni a kutyafürdető helyének kijelölését a Csongrádi Kutyások Egyesületének vezetőjével, olyan helyszínt keresve, ahol működtetése nem okoz ennyi problémát – írta a Csongrádi Homokföveny igazgatója.

– Sajnálatos, hogy az ilyen kutya tartók miatt vannak a normális állat tulajdonosok megbélyegezve. Fonyódon fizetős a kutya strand és teljesen el van kerítve talán így lehetne megoldani ezt a problémát – írta egy kommentelő hölgy. Hozzátette, járt már úgy a csongrádi Körös-torok strandján, hogy a parton használt óvszerbe lépett, a sétányon pedig törött üvegbe. Mások is arra panaszkodtak, hogy az emberekkel több a gond, mint a kutyákkal, akiket szinten az embereknek, a gazdáiknak kellene rendre utasítaniuk, ha nem úgy viselkednek, ahogy kell. Egy másik hölgy leírta, fontolgatták, hogy a Balaton mellől Csongrádra költöznek, mert a szívük csücske a település. De, a kutyáknak mindenütt a tiltó tábla van, miközben az emberek a strandon a cigicsikket a homokba nyomják el a lábukkal.