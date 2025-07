Plüssőrület: a Spar és a Rossmann polcairól is pillanatok alatt eltűnik a Labubu

Jóideje tart már a Labubu mánia Magyarországon. Hogy mi az a labubu? A negyvenen felüliek számára úgy egyszerűsítenénk le, hogy csúnya Monchichi. Igazából egy 2015-ös hong-kongi mesekönyv szereplője, egy szörny, melyről egy játékgyártó 2019-ben játékfigurát gyártott. Méregdrága játékfigurát: a kilencfogú, vigyorgó plüssök ára 14 ezer forintnál kezdődik és határ a csillagos ég. Százezer forint felett is bőven kínálnak még alapdarabokat, a gyűjtők azonban akár több százezret is hajlandók érte kifizetni. Sőt: egy első generációs, 130 centis, igazi ritkaságnak számító, zöld Labubu 150 ezer dollárért (majdnem 53 millió forintnak megfelelő összegért) kelt el egy pekingi aukción, ahol mintegy ezren licitáltak rá.

Elvileg két magyar áruházlánc is árul labubu utánzatokat, mi nem találtunk Szegeden, pedig több boltban is jártunk. Illusztráció: Shutterstock

Labubu stílusú figurák - az eredeti ár töredékéért

A figurákat meglepetésdobozban árulják, így a vevő nem is tudja pontosan, mihez jut hozzá a pénzéért. Ez a stratégia nagyon jövedelmező lett a forgalmazó cég számára, hiszen sokan kezdték gyűjteni a labubukat, illetve nem kevesen vannak azok sem, akik azért vesznek többet, mert elsőre nem sikerült a hőn áhított figurát megszerezniük. Mivel azonban ez jelentős anyagi terhet jelent, a piaci lehetőséget kihasználva megjelentek a labubuk másolatai, a lafufuk is. Ezeket eddig csak online lehetett beszerezni, de most a Spar és a Rossmann is hirdeti már "Labubu stílusú figuráit". Ezek 6 ezer forint körül már beszerezhetők - már ha éppen van bolti készleten. Mert ahogy az eredetiket, úgy ezeket is gyorsan elkapkodják.

Kedden mi három helyen próbálkoztunk, hogy hozzájussunk életünk első labubujához - még ha hamisítványhoz is. Amikor Szeged egyik legnagyobb Spar Áruházában két eladó is értetlenül nézett ránk, hogy mi az a "labubu", majd tanácstalanul egy polcra mutattak, hogy ott vannak plüssök, már sejtettük, hogy ott soha nem is árultak ilyesmit, mert akkor minden bizonnyal pontosan tudnák, mit keresünk. Egy másik üzletben nem találtunk eladót, de labubut sem. Próbálkoztunk Rossmannban is, ott legalább tudták, mit keresünk, de egyből kijelentették: ők csak eredetit árultak, de már az is elfogyott. Bezzeg a karácsonyi dekorációból még mindig akadt, egy hölgy lelkesen pakolta is a kosarába dobozszámra a leértékelt holmikat.