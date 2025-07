Fuldoklót húztak ki a vízből a Laposon – galériával, videóval

A fuldokló kimentése után tüzet is oltottak a Laposon

A táborozók bemutatója mellett a vízimentők is demonstrálták, hogyan dolgoznak. Előbb hajóval mentettek ki a Tiszából egy fiatalt, majd egy tűzoltást is szimuláltak. Igaz, tűz nem volt – a tűzgyújtási tilalom miatt attól eltekintettek –, a gyerekek azonban így is nagyon élvezték, hogy míg a partról a szirénával érkező tűzoltóautó fecskendőjével locsolták a kijelölt területet a szakemberek, a vízimentők új eszközükkel egy hajóról oltották a képzeletbeli lángokat, melyhez a vizet a Tiszából szivattyúzták.